Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что происходит? Китай начал помогать «Газпрому» продавать газ несмотря на санкции 2 2065

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит? Китай начал помогать «Газпрому» продавать газ несмотря на санкции
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Китай купил партию СПГ с подсанкционного проекта «Газпрома».

Газовоз Valera (ранее — «Великий Новгород») с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Газпрома» на Балтийском море «СПГ Портовая» встал на разгрузку в терминал Бэйхай, что находится в порту в китайском Тешане. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.

Комплекс мощностью 1,5 миллиона тонн СПГ в год был запущен в сентябре 2022 года. Его продукцию покупали в Турции, Греции, Китае, Испании, Италии, но в феврале 2025-го в отношении «СПГ Портовая» начали действовать санкции.

С того момента заводу не удалось продать ни одной партии, пока ему не согласился помочь Китай. При этом в октябре еще одна партия топлива с «СПГ Портовая» была перегружена с газовоза Perle на другое судно у берегов Малайзии, но была ли доведена до конца поставка, неизвестно.

В августе терминал Бэйхэй принял партию СПГ с еще одного российского подсанкционного газового проекта — «Арктик СПГ-2», который развивает «Новатэк». Производство на нем началось в 2023 году, а уже в начале следующего были запланированы поставки. Однако давление США не позволило заключить ни одной сделки до продажи груза в Китай.

При этом источники агентства утверждают, что «Новатэк» согласился поставлять партии со скидкой в 30-40 процентов от рыночной, так как найти другого покупателя у компании не получилось. Какова оказалась в итоге стоимость СПГ с «СПГ Портовая», не уточняется.

Согласие китайских покупателей на сделки с подсанкционным проектом привело в ноябре к первому с начала года месячному росту поставок российского СПГ в годовом выражении. Тем не менее по итогам первых 11 месяцев экспорт этого вида топлива сократился на два процента.

Читайте нас также:
#санкции #торговля #энергетика #экспорт #геополитика #СПГ #экономика #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • NB
    Nose Bose
    8-го декабря

    так Китай санкции не вводил.

    23
    2
  • С
    Сарказм
    Nose Bose
    8-го декабря

    Это китайские покупатели будут рассказывать американскому OFAC,когда схлопочут вторичные санкции.

    2
    14

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео