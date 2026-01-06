Трамп: в ходе «потрясающей» атаки на Венесуэлу погибло очень много людей.

В ходе атаки США на Венесуэлу погибло очень много людей. Об этом в ходе выступления перед республиканскими конгрессменами признался президент США Дональд Трамп.

«Многие люди были убиты. К сожалению, это были солдаты, в основном кубинские солдаты. Они знали, что мы приближаемся. Они были защищены, а наши ребята не были», — сказал он.

Глава Белого дома также назвал операцию по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро «потрясающей». По его словам, в ходе нее почти вся Венесуэла осталась без электричества.