Премьер Испании раскритиковал США за атаку на Венесуэл 0 322

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Испании раскритиковал США за атаку на Венесуэл
ФОТО: Global Look Press

Премьер Испании Санчес: атака США на Венесуэлу создает ужасный прецедент.

Атака США на Венесуэлу и похищение ее президента Николаса Мадуро создает ужасный прецедент. С критикой в адрес Вашингтона выступил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции.

«Испания не может признать законность военных действий, которые явно незаконны, нарушают международное право и единственной целью которых, по-видимому, является лишь смена правительства другой страны с целью захвата ее природных ресурсов», — сказал он.

Политик подчеркнул, что подобные действия создают «ужасный и очень опасный прецедент», способный подтолкнуть мир к еще большей нестабильности и неопределенности.

Ранее стало известно, что МИД Колумбии выразит протест США после угроз американского президента Дональда Трампа в адрес колумбийского лидера Густаво Петро.

Читайте нас также:
#США #Испания #Венесуэла #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
