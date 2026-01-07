Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина заявила, что ее дети стесняются говорить по-русски. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Света вокруг света».

Напомним, что Галина Юдашкина переехала в Арабские Эмираты в 2022 году. По ее словам, ее дети знают русский язык, но стесняются на нем говорить. Впрочем, внуки знаменитого дизайнера знают не только русский и английский, но еще и испанский с китайским языки. К тому же, оба ребенка Галины Юдашкиной ходят в русскую школу в Дубае.

«Первоначально была какая история. Мы жили в Москве, и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошел в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идет. Причем у старшего, Толи, русский достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить», — рассказала она.

Ранее жена Валентина Юдашкина поздравила дочь с 35-летием. Девочка родилась в Москве в конце 1990 года. Детство Юдашкиной прошло в роскошной и одновременно творческой обстановке. В доме постоянными гостями были люди, чьи имена и лица известны всей России. Юдашкиной, по собственному признанию, приходилось доказывать окружающим, что она тоже на что-то способна, и ожидали от нее больше, чем от других. Но такое давление воспитало силу духа и способность находить разные варианты преодоления препятствий.

После окончания учебы в элитной столичной школе Галина отправилась получать высшее образование в МГУ. Девушка выбрала искусствоведческий факультет, не забывая при этом о главном увлечении — фотографии. Получив диплом МГУ, Юдашкина отправилась в Нью-Йорк, где училась на престижных курсах дизайна и фотографии Parsons School of Design.

Вскоре после возвращения Галины из США ее биография обогатилась новой страницей: молодой дизайнер презентовала собственную коллекцию. Это была молодежная джинсовая одежда, состоящая из курток, летних маек и мини-шортов.

Громкий дебют Галина продолжила не менее успешной фотовыставкой. Усовершенствовать мастерство девушка смогла, пока училась на дизайнерских курсах в Нью-Йорке. Практику Юдашкина получила в знаменитом модном журнале Vogue.

Жанр, в котором работала Галина, — фешен-фотография. Знание модных направлений, индустрии красоты и тонкое понимание мира моды дочь унаследовала от отца. Тем не менее у девушки было и собственное понимание дизайнерских тенденций, и художественный вкус.

Выставка носила название «Не знаю почему». Снимки, представленные на суд посетителей, Юдашкина делала несколько лет. Место нашлось как постановочным фото, так и стилизованным винтажным снимкам и красочным костюмированным сюжетам.

У Галины как у фотографа появился авторитет среди звезд шоу-бизнеса, многие считали за честь проводить у нее фотосессии. Например, снимки у дочери короля российской моды делали «Мисс мира» Ксения Сухинова и восходящая звезда российского кинематографа Иван Николаев.

После рождения первенца Галина Юдашкина заняла должность арт-директора отцовского Дома моды и продолжила заниматься фотографией. Знаменитость работала вплоть до вторых родов, успев выпустить первую детскую коллекцию одежды Valentin Yudashkin Kids. Модели поступили в продажу в августе, а в рекламной фотосессии снялись Гарри и Лиза Галкины и дочь шоумена Александра Реввы Амели.

Взяться за одежду для детей и подростков Галину побудили собственные сыновья. Став мамой, молодая женщина отметила, что не нашла в магазинах тех предметов гардероба, которые хотела бы видеть на детях. Помимо внешней красоты, в детских моделях больше, чем у взрослых, важны ткани и фурнитура. Однако одежда от Юдашкина — это прежде всего качество класса люкс, которое по определению недешево.

Осенью 2018-го отец и дочь Юдашкины представили новую коллекцию на Неделе моды в Париже. Поклонники российского кутюрье увидели наряды, усыпанные цветами, напоминающие кимоно. Такой, по словам Галины, и должна быть женщина: романтичной, легкой и непринужденной.

Начало 2020 года ознаменовалось для Галины посещением церемонии «Премия 100 самых стильных по версии GQ». Весной она побывала на «Праздничном шоу Валентина Юдашкина», где поприветствовала российских звезд — друзей ее родителей.

Этот период оказался нелегким для Галины – стало известно, что ее отец неизлечимо болен.

После смерти Валентина Юдашкина

Кутюрье ушел 2 мая 2023. О смерти Валентина Абрамовича сказали в эфире Первого канала, ссылались на информацию от вдовы дизайнера Марины. Двумя днями ранее Юдашкина выразила сожаление в связи с кончиной Вячеслава Зайцева. Два легендарных российских кутюрье умерли с разницей в 2 дня.

Осенью Галина дала интервью Алене Жигаловой в программе «Алена, блин!», в котором опровергла слухи об аресте счетов Дома моды. Она отметила, что продолжает летать в Дубай, а в случае непогашения задолженности не могла бы пересечь границу.

В том же 2023-м Галина заняла пост креативного директора модного дома после смерти отца. Это оказалось непростым делом, так как в последние годы из-за болезни ее родитель уже не мог полноценно следить за деятельностью бренда. Вместе с мужем Юдашкина-младшая пересмотрела концептуальные идеи Дома, постаралась осовременить подход к созданию моделей, сделать упор на социальные сети.

В интервью Галина отмечала, что продукция бренда Yudashkin особенно востребована в арабских странах, поэтому свою дебютную коллекцию в статусе нового креативного директора Дома представила в ноябре 2024-го в Дубае. Создавая вещи, Юдашкина вдохновлялась темой Санкт-Петербурга, тем самым сохраняя «русскую линию», к которой тяготел в своих работах Валентин. Референсами расцветок платьев стали акварели художницы Ольги Кабаевой. Сам показ прошел в формате иммерсивного фешн-шоу, соединив в себе высокую моду, новейшие технологии и современную музыку. Такой же перформанс прошел и в Москве в арт-пространстве Luminar-X.

Личная жизнь Галины Юдашкиной

Звездные дети обречены на повышенное внимание со стороны СМИ, в том числе и желтой прессы. Не стала исключением и дочь кутюрье с мировым именем. Весной 2012 года таблоиды смаковали отношения 21-летней девушки с миллионером Русланом Фахриевым, который был старше Галины на 4 года.

Роман развивался быстро, но вскоре молодые люди расстались.

Брак с Петром Максаковым

Наследница модной империи недолго пребывала в одиночестве: личная жизнь Галины Юдашкиной снова попала в эпицентр обсуждения зимой 2014 года. Девушка начала встречаться с молодым человеком, которого тоже смело можно было отнести к золотой молодежи. Это ее ровесник Петр Максаков, внук народной артистки России Людмилы Максаковой и правнук советского посла в Америке Анатолия Добрынина.

Пара смотрелась счастливо и гармонично: на фоне высокого спутника хрупкая Галина (ее рост около 155 см) выглядела совсем миниатюрной. Молодые люди познакомились в духе времени: списались в «Фейсбуке» (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), на следующий день пошли на выставку Винсента Ван Гога.

Бракосочетание представителей двух династий состоялось в лучших традициях российской элиты. В Гостином дворе собралось 500 именитых гостей, съехавшихся со всего мира. Вел свадьбу Николай Басков, а декорации для церемонии построил популярный продюсер Александр Достман и продюсерская компания «Артэс».

Над нарядом невесты из 40 метров шелка 9 месяцев трудилось ателье Валентина Абрамовича. Свадебное платье весом 7 кг вручную по технологии XIX века расшили 34 тыс. жемчужин и 300 тыс. бисерин. Голову Галины украшала диадема с жемчугом и бриллиантами.

Ювелирный дом Alex B & I New York подготовил 2 комплекта обручальных колец — для гражданской церемонии и венчания. Причем Галина и Петр еще за год до торжества поставили штамп в паспорта и прошли церковное таинство.

Муж Юдашкиной — бизнесмен, учился в Англии, в колледже Oundle, где воспитываются отпрыски знатных британских фамилий еще с XVI века, затем — на психолога в Даремском университете, получил степень МВА в МГИМО. Помимо предпринимательства Петр занял должность бизнес-консультанта в Доме моды тестя, вел финансовые вопросы. Международные контакты, налаживание общения с клиентами — тоже на нем.

В апреле 2016 года в семье появился первенец, названный Анатолием в честь прадеда. Юдашкина решила рожать в Америке и отправилась туда еще зимой. Галина и Петр долгое время не показывали сына общественности. Зато первый выход ребенка в свет оказался эффектным. В октябре 2017 года мама с мальчиком появилась во время завершающего дефиле презентации коллекции Дома Valentin Yudashkin на Неделе моды в Париже.

Статья об особенностях воспитания наследника империи Юдашкиных с фото вышла в глянцевом издании Tatler. Позднее публикация появилась на официальном сайте дизайнера. Валентин и Марина Юдашкины с большим энтузиазмом взялись за воспитание внука. Дедушка приобретал для первенца модную одежду у гонконгских дизайнеров, а бабушка выращивала для внука клубнику и огурцы на приусадебном участке загородного дома в Баковке.

Ребенок с детства учился говорить на трех языках. С мамой Анатолий общается на русском, с папой — на английском. Китайскому языку обучал мальчика приглашенный педагог.

В октябре 2017 года стало известно, что дочь Валентина Юдашкина снова беременна. Новость счастливая мама сообщила со страницы «Инстаграма». Сына Аркадия она родила также в Америке в марте 2018-го. Бабушка и дедушка заметили в интервью, что хотели бы, чтобы внуки, несмотря на автоматическое получение американского гражданства, обязательно были и россиянами.

Спустя год Галина с семьей переехала в Гонконг, и, когда пришло время, дети пошли в китайскую школу и дошкольную группу соответственно. В июле 2022 года в СМИ появилась информация о рождении третьего ребенка в семье Галины и Петра. Писали, что Юдашкина родила дочь Агату-Ариеллу. Знаменитость в соцсети отметила, что «в эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви».

Телевидение

О Галине заговорили громче после ее появления в 2-м сезоне реалити-шоу «Беременные», которое транслировалось на канале «Домашний». Съемочная группа побывала в США, где будущая мама готовилась к родам. Участие в передаче оставило у Юдашкиной приятные впечатления. Присутствие камер не смущало, поскольку с малых лет девушка живет под их прицелом.

Всей семьей Юдашкины в 2019 году появились в программе «Когда все дома», где побеседовали с Тимуром Кизяковым о быте и взаимоотношениях, а также коснулись воспоминаний о предках.

Внешность

Внешность Галины не переставала интересовать СМИ с момента появления звездной наследницы на публике. Когда Юдашкина была маленькой, в прессе часто появлялись статьи, в которых журналисты спорили, на кого больше похож ребенок – на знаменитого отца или на свою мать. Когда девушка стала постарше, зашли разговоры о пластических операциях, к которым прибегала дочь кутюрье. В 2012-м по сети разлетелись фото, запечатлевшие москвичку с заметно увеличившимися губами.

Сама Галина не скрывала, что делала себе маммопластику, в частности, рассказала о наличии имплантов в шоу «Беременные». Позднее в интервью Юдашкина подчеркивала, что это не помешало кормить первенца.

Юдашкина следит за фигурой, регулярно посещая спортзал и не злоупотребляя вредной едой. За первую беременность дочь кутюрье набрала 20 кг и уже через 2 недели после родов появилась в спортзале. В личном аккаунте Галина выкладывала фото с тренировок, демонстрирующие, что ее усилия не проходят зря.

Сейчас Галина, живущая на два города – Дубай и Москву – продолжает творческую деятельность, занимается продвижением бренда, делясь с публикой новостями о предстоящих проектах. В интервью изданию дизайнер рассказала, что весной и летом этого года будет занята запуском новой летней капсулы в бутик. Также в планах Юдашкиной подготовка и создание новой коллекции от кутюр, запуск ребрендинга компании и новой линии одежды, доступной в среднем ценовом сегменте.

В начале апреля Галина вместе с мужем и мамой Мариной Юдашкиной появилась в выпуске программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». В ходе беседы Юдашкина рассказала, какой видит работу Дома в ближайшем будущем. На вопрос, есть ли в планах бренда сотрудничество с каким-нибудь молодым талантливым дизайнером, который бы мог «встряхнуть» Yudashkin креативным идеями, подобно тому, что сделал Демна Гвасалия для «Баленсиага», дочь кутюрье отметила, что такое возможно, но в линейке масс-маркета, которую они хотят вскоре запустить.

Также в ходе интервью возник вопрос о наследстве. Собчак отметила, что, в отличие от семьи Зайцевых, у Юдашкиных все прошло тихо и спокойно. Галина рассказала, что родители, когда стало известно о болезни Валентина, договорились передать ей все права на бренд.