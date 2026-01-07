Baltijas balss logotype
Готовь дамбы зимой: ковид и Путин мешают мелиораторам Латвии 7 1736

Политика
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Готовь дамбы зимой: ковид и Путин мешают мелиораторам Латвии
ФОТО: пресс-фото

Мощные новогодние снегопады обещают нам в сезоне 2026 года повышенный уровень вешних вод. Министерство земледелия под руководством Армандса Краузе намерено ударными темпами завершить к 2027 году программу политики в области мелиорации. До 15 января нужно согласовать пакет документов.

Кто виноват?

Природные условия Латвии определяются повышенным увлажнением почвы, количество вносимой влаги существенно превышает испарение. В стране мелиорация проводится на 2,4 миллиона гектаров, из коих 1,6 миллиона га относятся к сельскохозяйственным землям, и еще 800 000 га — к лесным. Отечественная система мелиорации может похвастаться 14 000 км водоотводных канав, 435 км защитных дамб, 40 насосными станциями.

К сожалению, в последние годы хозяйство это не исправлялось: «как пандемия Covid-19, так начатые Российской Федерацией военные действия в Украине повлияли также на планирование и осуществление политики мелиорации в Латвии... в том числе удорожание строительства». То есть в появлении новых болот виноваты Путин и ковид.

К тому же, в прошлом году потребовались 486 486 евро дополнительного финансирования для превентивных противопаводковых мероприятий. Локальные паводки в бассейне Даугавы представляли особую угрозу для Екабпилса и окружающей территории; 6 насосных станций были задействованы круглосуточно, из-за чего образовалось не предусмотренное заранее энегопотребление.

Что делается?

Тем не менее Минземледелия констатирует, что «большая часть... мероприятий либо полностью законченны, либо продолжается». К декабрю минувшего года всего подано 45 заявок на проекты о финансировании на сумму более 12 миллионов. Больше всего заявок на проекты о восстановлении мелиоративных систем государственного значения — всего 36 проектов более чем на 11 миллионов евро.

Самоуправления также активно используют возможности поддержки, заявлено 9 инвестиционных проектов, в общей сложности требующих более 800 тысяч евро. За счет средств Европейского механизма оздоровления и устойчивости в прошлом году строился 21 проект паводковых защитных сооружений – с привлечением более 32,9 миллиона евро.

Свою лепту внесла и национальная наука — в 2025 году были завершены проводившиеся Латвийским университетом бионаук и технологий исследования по уменьшению риска паводков и надзором за поверхностными и грунтовыми водами на сельскохозяйственных землях. Университет из Елгавы займется также обследованием качества воды в канавах. В этом году Министерство умного администрирования и регионального развития совместно с 18 партнерскими структурами ведет план хозяйствования в бассейнах рек ЛР. По линии еврофинансирования до 2028 года продолжается изучение изменения климата и круговорота питающих растения веществ.

Трудовые резервы

Ожидается, что в течение года в Латвии будет подготовлено 35 бакалавров по профессиональным программам «Среда и водное хозяйство», 24 магистра по программам академическим и 8 докторов наук по направлению «Инженерия среды».

Характерно, что специалистов, которые осуществят достижения науки, что называется, на земле, готовят в гораздо более скромных масштабах — 5 строительных техников мелиорации учатся в Смилтенском техникуме и 4 в Салдусском техникуме.

Между тем, и частные структуры теперь могут получить от государства знания в сфере водных ресурсов — за год проводится сертификация 126 спецов по гидротехническим сооружениям. Свое участие в программах примут Латвийское общество мелиораторов и институт лесоведения Silava.

#климат #образование #наука #Латвия #Ковид #финансирование #министерство земледелия #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(7)
  • 7-го января

    виноваты необоснованные закупки в больших количествах препаратов якобы от ковида и те люди которые целый лярд оторвали от экономики в угоду другого народа, вместо того чтоб эти деньги на развитие своей страны потратить

    15
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    7-го января

    Плохим танцорам яйца мешают. Известный факт.

    24
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го января

    Кошка бросила котят - это Путин виноват!

    Кта труслив и вороват - тоже Путин виноват!

    Коль латыш хлебнул... вина(!) - это Путина вина!

    Коль тупит наш депутат - тоже Путин виноват!

    У местных правителей и околоруководителей появилась гениальная отмазка, чем прикрыть свою некомпетентность и вороватость. Как удобно - сделать из Путина пугало и кричать об этом на каждом углу. Правда, Тупой? Ой, извини - Добрый...

    23
    2
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    А в чём виноват? Если вы с ним не хотите дружить, хотите только ему поднасрать. В чём он виноват?- То, что вы тупые, он виноват?

    24
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го января

    Мощные новогодние снегопады -- Ну какие снегопады и тем более "МОЩНЫЕ"? Вы в воём уме? Может всё дело в заросших кустами мелиоративных канавах, которые не чистились со времён СССР?

    51
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    7-го января

    Интересно,а какое отношение Путин имееттю к удорожанию строительных работ?Очевидно это он довёл страну до гиперинфляции и заставлял правительство отмывать миллионы,загоняя сотни миллионов евро с страну 404.

    61
    3
  • 010725
    010725
    Тим Тим
    7-го января

    Имеется в виду не Путин В.В. - президент Российской федерации, а великое тотемное божество ПУТИН. Этот второй повелевает всем сущим, вызывает приливы и засухи, насылает мор. В передельном состоянии управляет ставкой PVN в Латвийской республике. Ему легко затуманить мозги латвийским управленцам, его боятся , на него молятся и , втайне , приносят жертвы.

    23
    1
Читать все комментарии

