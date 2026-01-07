Мощные новогодние снегопады обещают нам в сезоне 2026 года повышенный уровень вешних вод. Министерство земледелия под руководством Армандса Краузе намерено ударными темпами завершить к 2027 году программу политики в области мелиорации. До 15 января нужно согласовать пакет документов.

Кто виноват?

Природные условия Латвии определяются повышенным увлажнением почвы, количество вносимой влаги существенно превышает испарение. В стране мелиорация проводится на 2,4 миллиона гектаров, из коих 1,6 миллиона га относятся к сельскохозяйственным землям, и еще 800 000 га — к лесным. Отечественная система мелиорации может похвастаться 14 000 км водоотводных канав, 435 км защитных дамб, 40 насосными станциями.

К сожалению, в последние годы хозяйство это не исправлялось: «как пандемия Covid-19, так начатые Российской Федерацией военные действия в Украине повлияли также на планирование и осуществление политики мелиорации в Латвии... в том числе удорожание строительства». То есть в появлении новых болот виноваты Путин и ковид.

К тому же, в прошлом году потребовались 486 486 евро дополнительного финансирования для превентивных противопаводковых мероприятий. Локальные паводки в бассейне Даугавы представляли особую угрозу для Екабпилса и окружающей территории; 6 насосных станций были задействованы круглосуточно, из-за чего образовалось не предусмотренное заранее энегопотребление.

Что делается?

Тем не менее Минземледелия констатирует, что «большая часть... мероприятий либо полностью законченны, либо продолжается». К декабрю минувшего года всего подано 45 заявок на проекты о финансировании на сумму более 12 миллионов. Больше всего заявок на проекты о восстановлении мелиоративных систем государственного значения — всего 36 проектов более чем на 11 миллионов евро.

Самоуправления также активно используют возможности поддержки, заявлено 9 инвестиционных проектов, в общей сложности требующих более 800 тысяч евро. За счет средств Европейского механизма оздоровления и устойчивости в прошлом году строился 21 проект паводковых защитных сооружений – с привлечением более 32,9 миллиона евро.

Свою лепту внесла и национальная наука — в 2025 году были завершены проводившиеся Латвийским университетом бионаук и технологий исследования по уменьшению риска паводков и надзором за поверхностными и грунтовыми водами на сельскохозяйственных землях. Университет из Елгавы займется также обследованием качества воды в канавах. В этом году Министерство умного администрирования и регионального развития совместно с 18 партнерскими структурами ведет план хозяйствования в бассейнах рек ЛР. По линии еврофинансирования до 2028 года продолжается изучение изменения климата и круговорота питающих растения веществ.

Трудовые резервы

Ожидается, что в течение года в Латвии будет подготовлено 35 бакалавров по профессиональным программам «Среда и водное хозяйство», 24 магистра по программам академическим и 8 докторов наук по направлению «Инженерия среды».

Характерно, что специалистов, которые осуществят достижения науки, что называется, на земле, готовят в гораздо более скромных масштабах — 5 строительных техников мелиорации учатся в Смилтенском техникуме и 4 в Салдусском техникуме.

Между тем, и частные структуры теперь могут получить от государства знания в сфере водных ресурсов — за год проводится сертификация 126 спецов по гидротехническим сооружениям. Свое участие в программах примут Латвийское общество мелиораторов и институт лесоведения Silava.