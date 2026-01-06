Baltijas balss logotype
На Москву? США разместили в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб 1 910

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Москву? США разместили в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб
ФОТО: Global Look Press

США разместили на базах в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Бюллетеня ученых-атомщиков и Федерации американских ученых.

По 10-15 бомб находятся на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах и Италии. По 20-30 бомб размещены в Италии и Турции. Их могут переносить тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Модифицированные авиабомбы B61-12 пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10. По сравнению с ними они обладают меньшей мощностью (0,3-50 килотонн), при этом они более управляемые и точные. Новые бомбы можно не спускать с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте. После они автономно планируют в сторону цели, при необходимости слегка меняя маршрут.

Эксперты не исключают, что США разместили еще 15-20 авиабомб B61-12 на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В июле прошлого года Лондон рассматривал вопрос о приобретении американских истребителей, способных нести ядерные бомбы.

Читайте: Украина показывает «высший класс», а Россия только надувает щёки - учёный из Москвы

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го января

    100 ядерных бмб гораздо эффективнее Ковида...

    0
    0

