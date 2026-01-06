Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп выступил с неожиданным обвинением в адрес Мадуро 0 741

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп выступил с неожиданным обвинением в адрес Мадуро
ФОТО: Global Look Press

Трамп обвинил Мадуро в подражании его танцу.

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Венесуэлы Николаса Мадуро в копировании «его танца». Об этом он заявил во время выступления перед конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне.

«Он жестокий парень. Он выходит туда и пытается немного подражать моему танцу», — посетовал Трамп.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что регулярные публичные танцы Мадуро «помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и пытается разоблачить то, что он считал блефом».

Читайте нас также:
#США #Венесуэла #танец #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп
Изображение к статье: Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году
Изображение к статье: Мерц заявил об угрозе энергетического и гуманитарного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео