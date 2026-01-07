В Риге закрыта «Домская площадь», в Каракасе похищен президент страны и его жена, на швейцарском курорте погибли 40 человек… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Президент США Дональд Трамп в субботу 3 января заявил, что американский элитный отряд захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе.

«Соединённые Штаты успешно осуществили крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе с супругой был захвачен и самолётом вывезен из страны», — заявил Трамп.

Эта «показательная порка» основ международного права вызвала переполох не только у маленьких послушных мнению центра демократий ЕС, но и в самом Брюсселе - вроде бы надо осудить, но вдруг впадешь в немилость? Поэтому после затянувшейся паузы был найден блестящий выход — президент суверенной Венесуэлы назвали «плохим парнем» и сказали, что никогда не считали его выборы легитимными. Чем открыли ящик Пандоры — теперь любой обладающий военной мощью сможет назначать и свергать плохих парней. И речь не только о Лукашенко, но и о властях Дании (там стали бояться захвата США Гренландии), Колумбии, Панамы, Мексики и других стран.

31 декабря стал последним днем действия лицензии на вещание радиопрограммы «Латвийское радио 4 - Домская площадь» (LR4), свидетельствует заявление Национального совета электронных средств массовой информации (НСЭСМИ), опубликованное в официальном издании.

НСЭСМИ принял решение аннулировать лицензию LR4 с 1 января 2026 года по просьбе Латвийского общественного медиа (LSM), направленной 3 декабря прошлого года.

Причина — желание во что бы то ни стало искоренить русское эфирное вещание и все СМИ в Латвии на русском языке. Оно безыскусно камуфлируется, якобы, стремлением защитить латышский язык, сплотить общество (но как?) и самое смешное — добиться разнообразия источников информации и мнений.

В пятницу днем, 2 января, в Риге на улице Баускас произошел взрыв в жилом доме. На верхних этажах пятиэтажного здания обрушились конструкции. По предварительной версии Госполиции, причиной катастрофы мог стать взрыв при демонтаже газопровода «неустановленным лицом».

В Рижской думе уточнили, что из опасной зоны эвакуировали более 40 жителей. Пока не решен вопрос с их размещением, люди грелись в автобусах Rīgas satiksme. В ближайшее время строительный инспектор должен вынести вердикт: пригодно ли здание для жизни или конструкции могут продолжить разрушаться.

Позднее в компании Gaso пролили свет на причины случившегося. Схема нелегального подключения показывает, что жилец подключил его для газовой плиты, а не для отопления квартиры.

«Здесь даже не идет речь о том, что незаконный подвод газа использовался для обогрева жилья или позволял экономить за счет украденного газа. Мы говорим о газовой плите, которая у жильцов потребляет 2-3 кубометра природного газа в месяц. Абсурдность этой трагедии именно в том ничтожном выигрыше, который человек получил, совершая незаконные действия», — подчеркнула представитель руководства компании Петерсоне-Годмане.

А вот трагедия там, где казалось бы все отлажено наподобие работе часов. В ночь на 1 января 2026 года празднование Нового года на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана обернулось трагедией. В баре Le Constellation произошел сильный пожар, в результате погибли 40 человек, 115 получили травмы и ожоги разной степени тяжести, сообщает Reuters.

По данным полиции кантона Вале, огонь вспыхнул примерно в 1:30 ночи по местному времени (CET) в переполненном баре, где в этот момент проходила вечеринка в честь Нового года. Большая часть людей находилась в подвальном зале, когда пламя быстро охватило помещение.

Налог на книги и прессу в Латвии дифференцирован по языку. С 1 января на книги, не изданные на латышском языке, языках стран Европейского Союза (ЕС) или странах-участницах и странах-кандидатах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будет применяться стандартная ставка НДС 21%. Принятые изменения означают, что, например, книги на русском языке будут облагаться полной, а не сниженной ставкой НДС.

Согласно поправкам в Налоговый закон, подготовленным Министерством культуры Латвии, прежняя сниженная ставка НДС в размере 5% будет применяться только к книгам и печатным изданиям, опубликованным на государственном латышском языке, на ливском языке, или на официальных языках определённых стран ЕС и международных организаций.

Оказывается, читаем: «поправки разработаны с целью укрепления общественного единства, опираясь на политику латышского языка, а также для снижения рисков национальной безопасности в текущей геополитической ситуации».

В последний день 2025 года после продолжительной болезни скончался композитор Борис Резник.

Борис Резник родился 3 мая 1947 года. Он входил в первый состав группы «Eolika» и с 1972 по 1992 год был её руководителем. Резник является автором музыки к ряду песен группы «Eolika», а также композитором знаменитой песни «Atmostas Baltija» («Пробуждается Балтия»).

С 1 января 2026 года в Юрмале начали действовать новые тарифы на въезд в зону особого режима. Теперь за разовый пропуск придется заплатить 5 евро, а стоимость долгосрочных абонементов выросла почти в два раза.

В уличных автоматах на въезде в город теперь принимают только банковские карты или бесконтактные платежи (смартфоны, часы). Наличными можно расплатиться исключительно в здании городской администрации в официальные рабочие часы.