Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 декабря) 0 428

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 декабря)

В Риге закрыта «Домская площадь», в Каракасе похищен президент страны и его жена, на швейцарском курорте погибли 40 человек… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Уроки демократии: Так можно было?!

Президент США Дональд Трамп в субботу 3 января заявил, что американский элитный отряд захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе.

«Соединённые Штаты успешно осуществили крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе с супругой был захвачен и самолётом вывезен из страны», — заявил Трамп.

Эта «показательная порка» основ международного права вызвала переполох не только у маленьких послушных мнению центра демократий ЕС, но и в самом Брюсселе - вроде бы надо осудить, но вдруг впадешь в немилость? Поэтому после затянувшейся паузы был найден блестящий выход — президент суверенной Венесуэлы назвали «плохим парнем» и сказали, что никогда не считали его выборы легитимными. Чем открыли ящик Пандоры — теперь любой обладающий военной мощью сможет назначать и свергать плохих парней. И речь не только о Лукашенко, но и о властях Дании (там стали бояться захвата США Гренландии), Колумбии, Панамы, Мексики и других стран.

Свобода слова: тишина на площади

31 декабря стал последним днем действия лицензии на вещание радиопрограммы «Латвийское радио 4 - Домская площадь» (LR4), свидетельствует заявление Национального совета электронных средств массовой информации (НСЭСМИ), опубликованное в официальном издании.

НСЭСМИ принял решение аннулировать лицензию LR4 с 1 января 2026 года по просьбе Латвийского общественного медиа (LSM), направленной 3 декабря прошлого года.

Причина — желание во что бы то ни стало искоренить русское эфирное вещание и все СМИ в Латвии на русском языке. Оно безыскусно камуфлируется, якобы, стремлением защитить латышский язык, сплотить общество (но как?) и самое смешное — добиться разнообразия источников информации и мнений.

Авария: в Риге взорвался дом

В пятницу днем, 2 января, в Риге на улице Баускас произошел взрыв в жилом доме. На верхних этажах пятиэтажного здания обрушились конструкции. По предварительной версии Госполиции, причиной катастрофы мог стать взрыв при демонтаже газопровода «неустановленным лицом».

В Рижской думе уточнили, что из опасной зоны эвакуировали более 40 жителей. Пока не решен вопрос с их размещением, люди грелись в автобусах Rīgas satiksme. В ближайшее время строительный инспектор должен вынести вердикт: пригодно ли здание для жизни или конструкции могут продолжить разрушаться.

Позднее в компании Gaso пролили свет на причины случившегося. Схема нелегального подключения показывает, что жилец подключил его для газовой плиты, а не для отопления квартиры.

«Здесь даже не идет речь о том, что незаконный подвод газа использовался для обогрева жилья или позволял экономить за счет украденного газа. Мы говорим о газовой плите, которая у жильцов потребляет 2-3 кубометра природного газа в месяц. Абсурдность этой трагедии именно в том ничтожном выигрыше, который человек получил, совершая незаконные действия», — подчеркнула представитель руководства компании Петерсоне-Годмане.

Трагедия: пепел Монтаны стучит в наше сердце

А вот трагедия там, где казалось бы все отлажено наподобие работе часов. В ночь на 1 января 2026 года празднование Нового года на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана обернулось трагедией. В баре Le Constellation произошел сильный пожар, в результате погибли 40 человек, 115 получили травмы и ожоги разной степени тяжести, сообщает Reuters.

По данным полиции кантона Вале, огонь вспыхнул примерно в 1:30 ночи по местному времени (CET) в переполненном баре, где в этот момент проходила вечеринка в честь Нового года. Большая часть людей находилась в подвальном зале, когда пламя быстро охватило помещение.

Без права на язык: в Латвии обложили русские книги и периодику

Налог на книги и прессу в Латвии дифференцирован по языку. С 1 января на книги, не изданные на латышском языке, языках стран Европейского Союза (ЕС) или странах-участницах и странах-кандидатах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будет применяться стандартная ставка НДС 21%. Принятые изменения означают, что, например, книги на русском языке будут облагаться полной, а не сниженной ставкой НДС.

Согласно поправкам в Налоговый закон, подготовленным Министерством культуры Латвии, прежняя сниженная ставка НДС в размере 5% будет применяться только к книгам и печатным изданиям, опубликованным на государственном латышском языке, на ливском языке, или на официальных языках определённых стран ЕС и международных организаций.

Оказывается, читаем: «поправки разработаны с целью укрепления общественного единства, опираясь на политику латышского языка, а также для снижения рисков национальной безопасности в текущей геополитической ситуации».

Утрата: умер основатель «Эолики» композитор Борис Резник

В последний день 2025 года после продолжительной болезни скончался композитор Борис Резник.

Борис Резник родился 3 мая 1947 года. Он входил в первый состав группы «Eolika» и с 1972 по 1992 год был её руководителем. Резник является автором музыки к ряду песен группы «Eolika», а также композитором знаменитой песни «Atmostas Baltija» («Пробуждается Балтия»).

Поборы: Юрмала стала дальше на два евро

С 1 января 2026 года в Юрмале начали действовать новые тарифы на въезд в зону особого режима. Теперь за разовый пропуск придется заплатить 5 евро, а стоимость долгосрочных абонементов выросла почти в два раза.

В уличных автоматах на въезде в город теперь принимают только банковские карты или бесконтактные платежи (смартфоны, часы). Наличными можно расплатиться исключительно в здании городской администрации в официальные рабочие часы.

Читайте нас также:
#налоги #медицина #туризм #трагедия #безопасность #культура #музыка #новости #события #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома
Изображение к статье: Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Как?
Изображение к статье: Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года
Изображение к статье: Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео