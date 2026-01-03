Около 3000 подписей собрано на портале общественных инициатив "manabalss.lv" за возобновление вещания радиопрограммы «Латвийское радио 4 - Домская площадь» (LR4), сообщает LETA.

Инициатива, предназначенная для подачи в Сейм и Совет общественных электронных СМИ (SEPLP), была создана 20 декабря прошлого года Светланой Бритущенко.

По её мнению, решение о прекращении разрешения на вещание серьёзно ограничит доступ к общественным СМИ для тысяч жителей Латвии — особенно пожилых людей, жителей регионов, лиц без стабильного доступа к интернету, а также представителей национальных меньшинств.

Бритущенко считает, что прекращение линейного вещания LR4 в FM-диапазоне снижает доступность общественных СМИ, разнообразие мнений в информационном пространстве Латвии и также ослабляет сплочённость общества.

«Это также утрата для медийного и культурного наследия Латвии», — подчёркивается в инициативе.

Она также указывает, что такое решение не соответствует цели, установленной Законом об общественных электронных СМИ и их управлении — обеспечивать отражение разнообразия общества и равный доступ к информации для всех жителей Латвии.

В инициативе содержится призыв восстановить линейное FM-вещание LR4 и после 2025 года, одновременно продолжая и развивая цифровую доступность канала.

Ранее сообщалось, что с 1 января лицензия на вещание LR4 была аннулирована.

Последний день эфира LR4 был 31 декабря.

Также сообщалось, что SEPLP утвердил разработанные правлением Латвийского общественного медиа (LSM) стратегические приоритеты на 2026–2029 годы, среди которых — структурные изменения для LR4 на русском языке и прекращение существующего формата линейного вещания с конца 2025 года.

В начале апреля 2024 года был начат процесс объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения, в результате чего обе государственные капитальные компании слились и образовали LSM, который начал работу 1 января 2025 года.