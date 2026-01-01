Первый же день нового 2026 года принес скорбную новость. Как сообщили Латвийскому радио родственники, скончался композитор, основатель и руководитель легендарного эстрадного ансамбля «Эолика» Борис Резник.

На его счету множество хитов — «Labrit, с тобою Рига говорит» (на латышском и русском языках), «Земляничная поляна», «Мир, мир», «Ты смеялась во сне», «Я не Джейн Фонда». Всего более ста песен.

Последний раз на широкой публике Борис Резник появился около четырех лет назад, когда отмечал свое 75-летие и готовился с коллективом к туру по городам Латвии.

Незадолго до этого он дал интервью порталу LSM.

В нем он говорил, что тот тур для него своего рода прощальный.

«А в основном моя работа теперь связана со студией звукозаписи, где я делаю все, что нужно и что я хочу. Это ежедневная, иногда трудная работа, связанная с рекламой, например. А еще, возможно, вы слышали такое сатирическое шоу «Заповедник» на Deutsche Welle, на русском языке...»

Особенно актуально сегодня звучат слова Бориса, сказанные тогда. Они относились к его воспоминаниям о концерте в Афганистане в 1985-м, где находились советские войска.

«На концерты приходили те, кто там служил — во время этой, прямо скажем, войны. И после каждого концерта к нам подходил кто-то из Латвии или из ближайших мест — из Эстонии, Литвы, Калининграда, Ленинграда. Те, кто родом из Балтийского региона. Многие плакали. И помню, кто-то из воинов-латышей меня спросил: «А можно до Ольги Раецкой дотронуться?» Можно вспомнить, что эта идиотская война никому не нужна была. Но я помню, что во время тех концертов люди были счастливы! К нам подходили солдаты и спрашивали со слезами на глазах: как там на родине? Как там дела? Это было невероятное ощущение, которое никогда в жизни я больше не испытывал и вряд ли испытаю еще раз. И слава богу, не испытаю...»

Борис Резник родился 3 мая 1947 года в Риге. С 1972 года руководил музыкальной группой «Эолика». В 1993 году вместе с композитором Иварсом Вигнерсом основал студию звукозаписи Studio 55. Лауреат Национальной премии Латвии в области звукозаписи (1997), офицер ордена Трех звезд (2010), награжден почетной грамотой президента Латвии (2021).