Названа причина пожара в Швейцарии, в ходе которого погибли 40 человек 0 2024

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV

Смертоносный пожар в баре в Швейцарии, унесший жизни 40 человек, был вызван "огненными фонтанами", которые прикрепили к бутылкам шампанского для шоу.

Об этом сообщили следователи на пресс-конференции в пятницу, 2 января, сообщает  Spiegel.

Как известно, пожар вспыхнул в 01:30 ночи 1 января в баре Le Constellation в баре курортного городка Кран-Монтана. В результате пожара погибли 40 человек, 115 – получили ранения.

В пятницу, 2 января, следователи указали причину смертоносного пожара. По их данным, его вызвала пиротехника.

"Фактически, все указывает на то, что пожар начался от настольных фейерверков, от фонтанов, которые были прикреплены к бутылкам шампанского и находились слишком близко к потолку", – сказала Беатрис Пиллуд, генеральный прокурор кантона Вале.

Она добавила, что для этого вывода были проанализированы видеозаписи и показания свидетелей. Швейцария объявила пять дней траура после трагической гибели людей.

Руководство Латвии выразило соболезнования близким погибших.

#пожар #Латвия #трагедия #следствие #Швейцария
