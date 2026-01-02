Смертоносный пожар в баре в Швейцарии, унесший жизни 40 человек, был вызван "огненными фонтанами", которые прикрепили к бутылкам шампанского для шоу.

Об этом сообщили следователи на пресс-конференции в пятницу, 2 января, сообщает Spiegel.

Как известно, пожар вспыхнул в 01:30 ночи 1 января в баре Le Constellation в баре курортного городка Кран-Монтана. В результате пожара погибли 40 человек, 115 – получили ранения.

В пятницу, 2 января, следователи указали причину смертоносного пожара. По их данным, его вызвала пиротехника.

"Фактически, все указывает на то, что пожар начался от настольных фейерверков, от фонтанов, которые были прикреплены к бутылкам шампанского и находились слишком близко к потолку", – сказала Беатрис Пиллуд, генеральный прокурор кантона Вале.

Она добавила, что для этого вывода были проанализированы видеозаписи и показания свидетелей. Швейцария объявила пять дней траура после трагической гибели людей.

Руководство Латвии выразило соболезнования близким погибших.