Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Руководство Латвии выразило соболезнование в связи с трагедией в Швейцарии 0 2560

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руководство Латвии выразило соболезнование в связи с трагедией в Швейцарии

В швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана в ночь на четверг во время новогодних празднований произошёл пожар в баре, в результате которого погибли несколько десятков человек, ещё около 100 получили ранения.

«Трагические новости из Кранс-Монтаны в Швейцарии, где взрыв унес жизни и ранил многих. Выражаем искренние соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написала в сети Х министр иностранных дел Байба Браже.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв ужасной трагедии в Кранс-Монтане, Швейцария. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Взрыв произошел около 01:30 по местному времени (03:30 мск) в баре Le Constellation, где более 100 человек отмечали Новый год. Министерство иностранных дел Италии заявило, что, по информации полиции Швейцарии, погибли около 40 человек, пишет Reuters. Однако на пресс-конференции, посвященной пожару, представители швейцарской полиции не привели точных данных, заявив, что речь идет о нескольких десятках погибших.

По данным властей, ранения получили около 100 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали с ожогами. Медицинские службы мобилизовали 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 медицинских работников.

Отделение интенсивной терапии больницы в Сьоне (административном центре кантона Вале) полностью заполнено, пострадавших направляют в другие места, принять раненых готовятся в больницах Лозанны, Женевы и Цюриха. Среди раненых и погибших много граждан других стран.

Читайте нас также:
#пожар #Латвия #трагедия #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
7
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три человека серьезно пострадали от пиротехники
Изображение к статье: Новогодняя ночь и первые часы года выдались для спасателей напряжёнными
Изображение к статье: В среду в ДТП пострадали десять человек
Изображение к статье: Госпожа Кирсанова слишком заигралась. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео