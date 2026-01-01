В швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана в ночь на четверг во время новогодних празднований произошёл пожар в баре, в результате которого погибли несколько десятков человек, ещё около 100 получили ранения.

«Трагические новости из Кранс-Монтаны в Швейцарии, где взрыв унес жизни и ранил многих. Выражаем искренние соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написала в сети Х министр иностранных дел Байба Браже.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв ужасной трагедии в Кранс-Монтане, Швейцария. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

My deepest condolences to the families and friends of the victims of the terrible tragedy in Crans-Montana in Switzerland. I wish speedy recovery to all the injured. @ParmelinG — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 1, 2026

Взрыв произошел около 01:30 по местному времени (03:30 мск) в баре Le Constellation, где более 100 человек отмечали Новый год. Министерство иностранных дел Италии заявило, что, по информации полиции Швейцарии, погибли около 40 человек, пишет Reuters. Однако на пресс-конференции, посвященной пожару, представители швейцарской полиции не привели точных данных, заявив, что речь идет о нескольких десятках погибших.

По данным властей, ранения получили около 100 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали с ожогами. Медицинские службы мобилизовали 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 медицинских работников.

Отделение интенсивной терапии больницы в Сьоне (административном центре кантона Вале) полностью заполнено, пострадавших направляют в другие места, принять раненых готовятся в больницах Лозанны, Женевы и Цюриха. Среди раненых и погибших много граждан других стран.