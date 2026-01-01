В швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана в ночь на четверг во время новогодних празднований произошёл пожар в баре, в результате которого погибли несколько десятков человек, ещё около 100 получили ранения, сообщает LETA со ссылкой на AP.

"Несколько десятков считаются погибшими", — говорится в заявлении полиции.

Многие из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар начался около 1:30 (2:30 по латвийскому времени) в баре Le Constellation.

Полиция сообщает, что ведётся расследование причин возгорания и добавляет, что нет признаков того, что произошла атака.

По данным швейцарских СМИ, пожар могла вызвать пиротехника, использованная во время проходившего в баре концерта.

Кран-Монтана — международно известный горнолыжный курорт, который посещает множество иностранных туристов.

Швейцарские власти пока не сообщили о гражданстве погибших и раненых, однако Министерство иностранных дел Франции заявило, что среди пострадавших есть два гражданина Франции.