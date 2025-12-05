Примечательно, что дебаты по законопроектам, входящим в бюджетный пакет, продолжались всю среду — с 9 утра до 21.00, но так весь пакет, состоящий из 47 документов, парламентарии рассмотреть не успели. Причина — горячие дебаты практически по каждому предложению оппозиции.

«У бледнолицего раздвоенный язык»

Оживленную полемику вызвало и латвийское законодательное ноу-хау — попытку делить налоговые ставки… по языку. Да, речь идет о поправке в Закон о налоге на добавленную стоимость, которая лишает льготной ставки НДС в размере 5% периодические издания (газеты и журналы) на русском языке, а также книги на русском языке и подписные электронные издания на русском языке.

Для этих изданий «на чуждом языке» с 1-го января устанавливается ставка в размере 21%, то есть ставка повышается сразу на 16 процентов! При этом, наряду с госязыком, льготная ставка сохраняется для периодики и книг на других официальных языках ЕС и языках стран-кандидатов в ЕС, а также Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Эту явно дискриминационную поправку в отношении русских СМИ и книг предложили отметить депутаты от оппозиции.

«У меня один вопрос. Как вы считаете, это справедливо? Для меня родной язык – русский и теперь мне придется платить больше. Если бы, например, у меня был родной латышский язык, за газеты я платила бы меньше. Это правильно? Это справедливо? Мы также общались с предпринимателями. Они сказали, что если принять этот закон, то они просто уйдут в другое место — в Эстонии, Литве нет такого разделения. Я призываю поддержать наше предложение и не делить людей по языку», – отметила с трибуны оппозиционный депутат.

Удар по бизнесу

Ей вторила коллега: «Недавно меня пригласили в один книжный магазин — там были книги и на латышском, на английском, и на русском. У них очень много книг и на русском языке, и они уже 10 лет ведут здесь, в Латвии, этот бизнес, женщина полностью посвятила ему себя. Она так честно и говорит, что им просто придется закрыть магазин…

Да, в любом случае я бы призвала все-таки смотреть на это больше, чем на языковой вопрос, на то, что люди и так все реже читают книги, особенно дети, особенно молодое поколение и особенно те, кто растет в билингвальных семьях, им тоже надо дать шанс. А что же будет теперь? Если, например, детская книжка стоила 15 евро, то теперь она будет стоить намного дороже»

Искривленное культурное пространство

Хотя формально автором «замечательного» налогового предложения является министерство культуры, выяснилось, что изначально идея принадлежит другому герою — главе парламентской фракции «Нового Единства», о чем он гордо и заявил с парламентской трибуны:

«Уважаемые коллеги! Мы налоговой политикой должны поддерживать наш государственный язык, культурное пространство Евросоюза и наши ценности. Я не скрою, что я был автором предложения, которое призывало правительство отменить пониженную ставку НДС для той прессы, которая не выходит на языках стран Евросоюза и на государственном языке. Мы должны сохранить сниженный НДС на газеты и книги, выходящие на госязыке. Но мы не обязаны субсидировать издания на тех языках, которые не связаны с нашим культурным пространством».

Я другой такой страны не знаю

Да, получается, что русский язык, который считают родным 37 процентов населения Латвии, не связан с культурным пространством Латвии, а языки стран, входящие в OECD – к примеру, корейский, турецкий, японский, норвежский языки, – очень тесно связаны с латвийским культурным пространством! Логика — железная!

На это признание отреагировал депутат другой партии оппозиции, который разочаровался в предыдущем ораторе: «Если так откровенно, то я очень-очень разочаровался в господине уже потому, что ему просто пришло в голову такое... Конкретно эта идея, что мы сейчас будем дифференцировать по языкам налоги. Это было бы примерно то же самое, что если бы мы были у власти, мы бы сказали так: если у вас книги с либеральным содержанием, то у вас будет один налог; если у вас есть контент, который, скажем, консервативен, то другой.

Я не могу представить ни одной страны в мире, где налоговая ставка была бы разной в зависимости от языка. Я задал этот вопрос искусственному интеллекту, есть ли такая страна, где ставка налога зависит от языка. Ответ — такой страны нет! То есть мы будем здесь первыми! Это ли не свидетельство того, как мы далеко зашли?!»

Скандал на миллион

«И о фискальном эффекте. Согласно подсчетам, таким образом мы, лишая льгот русские СМИ, получим в бюджет 1 миллион евро. Мы говорим об одном миллионе – миллионе! – на 18 миллиардов расходов вы сэкономили один миллион, расколов таким образом общество. Поздравляю вас!», – заявил депутат.

Интересно, что лишение пониженной ставки НДС именно изданий на русском преподносится как некая техническая поправка — мол, это не повышение налога, а всего лишь применение стандартной ставки налога.

«Это ложь и введение в заблуждение, которое пытаются здесь распространить и тоже пытаются распространить даже за границами нашей страны, что мы увеличиваем налог или мы накладываем какой-то дополнительный налог сейчас на прессу или на книги на русском языке. Нет, на русскоязычные издания и книги будет такая ставка НДС, какая была до льгот. Мы просто даем льготы, значит, стимулируем, а значит, особо защищаем именно контент на государственном языке, потому что нам не нужно стимулировать и защищать, и оплачивать содержание на русском языке. Так оно и есть. И не надо вводить в заблуждение, что по-другому», – вещал с трибуны представитель Национального объединения.

...В итоге парламентское большинство поддержало повышение существующей ставки НДС на русскую периодику и литературу.