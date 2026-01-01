С сегодняшнего дня плата за въезд в Юрмалу увеличена с трёх до пяти евро, пишет ЛЕТА.

Согласно поправкам к обязательным правилам, дневной сбор за въезд повышен с прежних трёх евро до пяти евро. Также примерно в два раза выросли цены на долгосрочные пропуска: с 10 до 20 евро за недельный, с 31 до 60 евро за месячный, с 55 до 100 евро за пропуск, действительный в течение трёх месяцев.

Пропуск на полгода теперь стоит 180 евро вместо прежних 107 евро, а годовой — 270 евро вместо 180 евро.

Изменился и порядок оплаты: оплатить дневной пропуск в автоматах теперь можно только банковской картой — наличные не принимаются. Расплатиться наличными по-прежнему можно в здании администрации Юрмалы на улице Йомас 1/5 в районе Майори.

Руководство думы в качестве основного аргумента повышения цен указало необходимость снижения интенсивности движения. Против изменений выступила оппозиция, указав, что рост цен может негативно сказаться на потоке туристов и, как следствие, навредит местному бизнесу.

Депутаты оппозиции подали два предложения к проекту решения — отменить плату за въезд в зимний сезон и освободить от неё работников юрмальских предприятий, проживающих за пределами города. Дума отклонила оба предложения.

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, интенсивность движения в Юрмале остаётся стабильно высокой на протяжении последних трёх лет: в 2024 году зафиксировано 4,4 миллиона въездов, с 1 апреля по 30 сентября 2022 года — 4,3 миллиона, за тот же период 2023 года — 4,5 миллиона.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году Юрмала заняла второе место после Риги по числу однодневных поездок среди местных туристов — около 599 000 визитов. В 85,3% таких поездок использовались легковые автомобили или мотоциклы.

Пропуск необходим для въезда в зону особого режима — участок от моста через Лиелупе до Вайвари. Для перемещения по другим районам Юрмалы он не требуется, если не пересекать зону особого режима.

Освобождение от сбора или скидки по-прежнему будут предоставляться жителям Юрмалы, владельцам недвижимости в городе, членам их семей, студентам, родителям школьников, работающим в Юрмале в определённых сферах, юридическим лицам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, пациентам медицинских учреждений, заключивших договор с самоуправлением Юрмалы, а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Плата за въезд в зону особого режима Юрмалы действует с 1996 года. Средства, собранные с этого сбора, направляются на развитие туристической и курортной инфраструктуры — обустройство и обслуживание мест для прогулок, отдыха и пляжей.