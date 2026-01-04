Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал ситуацию в Венесуэле после того, как военные США выкрали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с женой и вывезли их за пределы страны.

Ринкевич в соцсети Х выразил мнение, что теперь народ Венесуэлы будет жить лучше.

Ринкевичс уверен, что "незаконный режим Мадуро, основанный на коррупции, наркоторговле и организованной преступности", уже давно угнетает венесуэльский народ.

"Мирный переход к легитимному управлению, отражающему волю венесуэльского народа и соответствующему международному праву, имеет важное значение ", – написал президент Латвии.

Maduro’s illegitimate regime, rooted in corruption, drug trafficking and organized crime, has long oppressed the Venezuelan people. A peaceful transition toward legitimate governance, reflecting the will of the Venezuelan people and consistent with international law, is essential — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 4, 2026

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию осудили ряд стран, включая Китай.