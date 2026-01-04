Baltijas balss logotype
Президент Латвии приветствовал похищение главы независимого государства и его жены 16 4161

Политика
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии приветствовал похищение главы независимого государства и его жены

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал ситуацию в Венесуэле после того, как военные США выкрали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с женой и вывезли их за пределы страны.

Ринкевич в соцсети Х выразил мнение, что теперь народ Венесуэлы будет жить лучше.

Ринкевичс уверен, что "незаконный режим Мадуро, основанный на коррупции, наркоторговле и организованной преступности", уже давно угнетает венесуэльский народ.

"Мирный переход к легитимному управлению, отражающему волю венесуэльского народа и соответствующему международному праву, имеет важное значение ", – написал президент Латвии.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию осудили ряд стран, включая Китай.

#США #коррупция #Венесуэла #президент Латвии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(16)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Подарите Ринкевичу жевательную резинку. Пусть вспомнит старую рекламу: "Иногда лучше жевать, чем говорить".

    25
    1
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    for aleks: "нашел там и фамилию ...", – так, тебе не привыкать – контролировать помойки ... в поисках чего-тo для тебя съедобного! p.s. _ согласен, это – образ всей твоей случайной жизни, но однажды ведь – можно ... нé утверждёнными санэпидемстанцией помойными продуктовыми отходами – отравиться (со смертельным исходом)

    2
    31
  • З
    Злой
    bory tschist
    4-го января

    Иди на свою ветку- наци, зря пишешь здесь, тебя никто в серъез не воспринимает, думают, даун забрёл какой-то, дебил на всю голову.

    19
    1
  • З
    Злой
    bory tschist
    4-го января

    Твой единственный минус, который ты всем ставишь не имеет вообще никакого влияния, тебя все игнорируют просто.

    14
    1
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    "мы их выбирали ..." :D злой дегенерат, ты хочешь сказать, что – у тебя, и тебе подобных, в странах Балтии есть право подавать свой/ваш сиплый, как у сифилитика, голосок ???

    8
    34
  • З
    Злой
    bory tschist
    4-го января

    Ну уж полицаям слово точно не давали

    12
    2
  • З
    Злой
    bory tschist
    4-го января

    Ты ошибся в названиях стран, ты хотел написать в странах- шавках?

    18
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    5-го января

    Тсич, таблетки надо пить и по выходным. Разве тебе врачи не говорили? А то опять наговариваешь тут себе на статью о межнациональной розни. Впрочем, тебя не посадят - лечить принудительно будут.

    6
    1
  • З
    Злой
    4-го января

    Писец, гомосек, вечно пьяная баба, мы их выбирали?

    46
    1
  • З
    Злой
    4-го января

    Гомосек что ли?

    25
    1
  • lo gos
    lo gos
    4-го января

    народ Латвии тоже хочет жить лучше,украдите кто-нибудь этого пидора

    80
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го января

    Ринкевич позавидовал Мадуро.

    63
    1
  • NS
    Nothing Special
    4-го января

    Когда уже они начнут выбирать опцию не написать в твиттере.

    42
    1
  • А
    Андрей
    4-го января

    Никто за язык не тянул. Путь не обижается, ежели чего.

    63
    1
  • Д
    Дед
    4-го января

    Это Ринкевича никто не выбирал, а Мадуро на легитимных выборах выбрал народ Венесуэлы. Ладно, он плохой, а жена и дети , тоже для счастья венесуэльского народа. Ох, и демократичный у нас президент.

    98
    1
  • A
    Aleks
    4-го января

    А что ещё может сказать Ринкевич,если это выгодно Израилю?!😀 Как то читал книгу Александра Байдера,французского ученого,,Происхождение еврейских фамилий на территории Российской империи,, Нашел там и фамилию Ринкевич.. Было бы с панно не поддержать своего Нетаньяху ,убивца 50 тыс.мирных жителей Палестины.🔯👽😈

    65
    3
Читать все комментарии

