В квартире в Риге на улице Баускас, где в пятницу произошел взрыв, нелегальный газопровод был подключен к газовой плите, а не к системе отопления жилья. Об этом в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma рассказала председатель правления компании Gaso Илзе Петерсоне-Годмане.

По ее словам, за день до взрыва сотрудники Gaso прибыли в эту квартиру с поручением от поставщика отключить подачу газа, «поскольку, очевидно, конкретный клиент либо не выполнил какие-то обязательства, либо потерял договор».

«Прибыв на место и выполняя стандартные действия, работая с газоанализаторами, наши сотрудники зафиксировали подозрительно высокую концентрацию газа — она не была критической, но превышала допустимый уровень. Они начали искать источник утечки. По сути, требовалось лишь опломбировать счетчик, то есть прекратить подачу газа. И в тот момент, когда были отодвинуты шкафчики, выяснилось, что по этому адресу имеется нелегальное подключение», — рассказала Петерсоне-Годмане.

После этого была вызвана еще одна бригада Gaso, которая демонтировала весь газовый стояк.

«К моменту отъезда сотрудников Gaso 1 января в квартире остался лишь 50-сантиметровый участок трубы, выходящий из пола. То есть счетчик, оборудование стояка и все, что позволяло бы человеку каким-либо образом использовать природный газ, было полностью демонтировано», — пояснила Петерсоне-Годмане.

Схема нелегального подключения показывает, что жилец подключил его для газовой плиты, а не для отопления квартиры.

«Здесь даже не идет речь о том, что незаконный подвод газа использовался для обогрева жилья или позволял экономить за счет украденного газа. Мы говорим о газовой плите, которая у жильцов потребляет 2-3 кубометра природного газа в месяц. Абсурдность этой трагедии именно в том ничтожном выигрыше, который человек получил, совершая незаконные действия», — подчеркнула Петерсоне-Годмане.

Однако уже на следующий день, в пятницу, 2 января, аварийная служба получила сообщение о том, что в квартире, где позже произошел взрыв, ведутся ремонтные работы неизвестного характера. Сотрудники Gaso вновь отправились на место происшествия — на этот раз там произошел несчастный случай.

После инцидента Gaso проанализировала ситуацию, рассказала Петерсоне-Годмане: «Все действия, которые были выполнены по прибытии на место, осуществлялись в соответствии с нашим алгоритмом реагирования на вызовы. За три дня мы полностью проанализировали все — и могу сказать, что такому абсолютно трагическому происшествию никогда не должно было случиться».

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 января, в результате взрыва произошло обрушение конструкций на верхних этажах пятиэтажного дома на Баускас в Риге, погибло двое.