На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии особо крупную сумму 0 2882

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии особо крупную сумму

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии 1,69 млн евро - это одна из крупнейших сумм ущерба за неделю в последнее время, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С 1 по 7 декабря в Госполиции зарегистрирован 261 случай мошенничества. В 77 случаях жители потеряли деньги, в 184 случаях попытки мошенников не привели к финансовому ущербу потенциальных жертв. Общие убытки населения достигают по меньшей мере 1 691 717 евро.

По-прежнему основная часть средств была похищена в результате вишинга, или ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 1 263 492 евро, и больше всего таких случаев в очередной раз зарегистрировано в Рижском регионе - 164.

#Латвия #мошенничество #преступность #безопасность #госполиция #ущерб
