Дата публикации: 08.12.2025
Изображение к статье: Дакота Джонсон поразила красную дорожку смелым платьем с глубоким декольте

Актриса выбрала один из самых откровенных образов сезона и стала главным обсуждением на фестивале в Саудовской Аравии.

Дакота Джонсон, известная по роли в фильме «Пятьдесят оттенков серого», вновь стала центром внимания — на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии звезда появилась в дерзком и элегантном образе, который моментально привлёк внимание фотографов и поклонников.

d868d2eddc880a2c8f1324bef1703602_cropped_666x1165.jpg

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала эффектное черное макси-платье Alessandra Rich. Его ключевые элементы — глубокое V-декольте, вырезы по бокам, акцентный декоративный бант на талии и высокий разрез, подчеркивающий её стройные ноги и открывающий стильные туфли на каблуке. Дополняли образ массивные украшения — колье и серьги с камнями.

Фирменный стиль Джонсон, над которым уже давно работает её стилистка Кейт Янг, вновь соединил элегантность и смелость. И, судя по реакции публики, дуэт снова добился идеального визуального баланса.

Источник: Hochu.ua

Видео