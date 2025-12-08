Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ведущая экономика Европы приготовилась к валу банкротств 6 4780

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ведущая экономика Европы приготовилась к валу банкротств
ФОТО: Global Look Press

Handelsblatt: число банкротств в Германии окажется самым высоким с 2014 года.

Германия столкнется с самым большим количеством корпоративных банкротств с 2014 года, и нет никаких гарантий, что ситуация изменится к лучшему в 2026 году. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на исследование, проведенное Creditreform.

По его данным, к концу 2025 года банкротами себя объявят 23 тысячи 900 компаний. Это более чем на восемь процентов превысит показатели 2024 года. Для сравнения, в 2014 году, по официальным данным, в Германии обанкротились почти 24 тысячи 100 компаний.

Причинами нынешней динамики эксперты называют большие долги предприятий, трудности с получением новых кредитов, дорогие энергоносители. Сильнее всего страдают компании с численностью сотрудников не более десяти человек, на долю которых приходится четыре из пяти случаев банкротства. Впрочем, в 2025 году обанкротились и 140 более крупных компаний, в том числе несколько операторов больниц. Общий ущерб по всем случаям банкротств составляет около 57 миллиардов евро. Предполагается, что в этом году из-за банкротств может быть потеряно 285 тысяч рабочих мест.

Более того, негативная тенденция распространяется и на рядовых граждан. Прогнозируется, что число случаев банкротства физических лиц в 2025 году вырастет на 6,5 процента и достигнет примерно 76 тысяч 300 — самого высокого показателя с 2016 года.

В 2024 году в Германии закрылись в общей сложности 196,1 тысячи предприятий. Это на 16 процентов больше, чем в 2023 году.

Читайте нас также:
#кризис #финансы #предпринимательство #банкротство #долги #компании #экономика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го декабря

    Заелись! Теперь будут жить как все.

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го декабря

    Книга "Как правильно выстрелить себе в ногу". Глава "Германия".

    46
    5
  • A
    Aleks
    8-го декабря

    Будем ждать в Латвии немцев-гастербайтеров?!😀😂

    43
    4
  • Е
    Ехидный
    8-го декабря

    назло бабушке не надели шапку и отморозили себе уши !!! мозгов не хвататет понять , что если уже приняли 18 пакетов санкций , а хуже становится самим , то видимо нахрен нужны эти санкции !!!!!!

    52
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    8-го декабря

    вспоминаеться взрыв трубопровода северный поток и всё что было до этого и после ! санкции не сработали ! зато теперь мерц гарантирует бельгии возврат более 52 ярдов если удастся умыкнуть российские деньги и подарить зеленскому ! немцы молодцы ! путин плохой ! зеленский самый хороший ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    27
    6
  • lo gos
    lo gos
    8-го декабря

    Ну вот наконец-то санкции подействовали, это просто грандиозный успех.

    54
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео