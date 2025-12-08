Baltijas balss logotype
Обман? В роботе Tesla обнаружили человека

Техно
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обман? В роботе Tesla обнаружили человека

Робот Tesla Optimus упал на видео — вероятно, им управлял сидящий внутри человек.

Человекоподобный робот Tesla Optimus упал на видео и вызвал обсуждения в сети. Об этом сообщает издание Electrek.

На выходных в сети опубликовали видео с вечерники Tesla в Майями, США, на котором фирменный гуманоидный робот работал в качестве бармена. Автор ролика зафиксировал момент, в который машина закачалась и упала. Посетители в соцсетей — в том числе, Reddit — обратили внимание, что перед падение робот поднял механические руки над головой.

Журналисты медиа заявили, что робот Optimus сделал такой жест, будто пытается снять что-то с головы, хотя на ней ничего не было. Они предположили, что машиной удаленно управлял человек, которому по неизвестным причинам пришлось снять свой VR-шлем. «Это движение мгновенно узнает любой, кто пользовался виртуальной реальностью или наблюдал за работой операторов», — заключили специалисты.

«Самая человечная реакция, которую я когда-либо видел», — отреагировал на падение робота пользователь Reddit под ником casino_r0yale. «Похоже, оператор снял VR-гарнитуру», — отметил nazachris1. «Optimus, когда узнает, что он был создан для работы, а не только для танцев и бега по вечеринкам», — пошутил dallatorretdu.

В октябре 2024 года пользователи соцсетей уже задумывались над тем, что роботами Tesla управляют люди. Они обратили внимание, что на презентации «Мы, робот» гуманоиды демонстрировали быструю реакцию и вели себя по-человечески.

В конце октября глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что хочет контролировать армию роботов. Маск сообщил об этом, обсуждая свое будущее в Tesla и свое влияние на корпорацию.

