NASA рассматривает возможность досрочного возвращения астронавтов миссии Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем у одного из них.

Проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) могут быть достаточно серьезными, чтобы NASA досрочно завершило миссию Crew-11, пишет Space.

В среду 7 января NASA сообщило о том, что был отменен и перенесен на пока что неизвестную дату выход астронавтов в открытый космос за пределы МКС, который должен был состояться в четверг, 8 января. В открытый космос должны были выйти астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк и провести за пределами космической станции 6,5 часов, проводя необходимые работы по обслуживанию орбитального аванпоста.

В сообщении NASA было сказано, что запланированный выход в открытый космос был отменен из-за выявленных проблем со здоровьем у одного из астронавтов миссии Crew-11. Но имя этого астронавта названо не было из-за медицинской тайны. Также NASA не сообщило подробностей о его или ее состоянии.

В четверг, 8 января, NASA представило новую информацию о ситуации на МКС. Сообщается, что состояние здоровья одного из членов экипажа МКС остается стабильным. Но это не означает, что все вернулось в норму. Космическое агентство США сообщило, что рассматривает возможность досрочного завершения миссии Crew-11, а это значит, что астронавты могут вернуться на Землю раньше запланированного срока.

Экипаж миссии Crew-11 прибыл на МКС 2 августа 2025 года на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. На космическую станцию прибыли астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи и российский астронавт Олег Платонов. Домой они должны были вернуться в начале февраля. Поэтому возможное возвращение астронавтов домой в ближайшие несколько дней, если NASA примет такое решение, не сильно сократит продолжительность миссии Crew-11.

Сейчас на МКС находятся еще три астронавта: Кристофер Уильямс из NASA и россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которые прибыли на орбиту борту российского космического корабля "Союз" 27 ноября.

Что касается выхода в открытый космос, запланированного на 8 января, то для Кардман это было бы первое подобное событие, а для Финка уже десятое. На сегодняшний день пять американских астронавтов совершили по 10 выходов в открытый космос: Боб Бенкен, Стивен Боуэн, Крис Кэссиди, Майкл Лопес-Алегрия и Пегги Уитсон. Мировой рекорд, 16 выходов в открытый космос, принадлежит российскому астронавту Анатолию Соловьеву.

NASA до возникновения чрезвычайно ситуации на МКС планировало еще один выход в открытый космос, который должен был состоятся 15 января. Пока неизвестно будет или изменена эта дата.

Фокус