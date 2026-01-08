Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чрезвычайная ситуация на МКС: NASA может досрочно вернуть астронавтов с орбиты на Землю 0 560

Техно
Дата публикации: 08.01.2026
Focus
Изображение к статье: Чрезвычайная ситуация на МКС: NASA может досрочно вернуть астронавтов с орбиты на Землю
ФОТО: NASA

NASA рассматривает возможность досрочного возвращения астронавтов миссии Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем у одного из них.

Проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) могут быть достаточно серьезными, чтобы NASA досрочно завершило миссию Crew-11, пишет Space.

В среду 7 января NASA сообщило о том, что был отменен и перенесен на пока что неизвестную дату выход астронавтов в открытый космос за пределы МКС, который должен был состояться в четверг, 8 января. В открытый космос должны были выйти астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк и провести за пределами космической станции 6,5 часов, проводя необходимые работы по обслуживанию орбитального аванпоста.

В сообщении NASA было сказано, что запланированный выход в открытый космос был отменен из-за выявленных проблем со здоровьем у одного из астронавтов миссии Crew-11. Но имя этого астронавта названо не было из-за медицинской тайны. Также NASA не сообщило подробностей о его или ее состоянии.

В четверг, 8 января, NASA представило новую информацию о ситуации на МКС. Сообщается, что состояние здоровья одного из членов экипажа МКС остается стабильным. Но это не означает, что все вернулось в норму. Космическое агентство США сообщило, что рассматривает возможность досрочного завершения миссии Crew-11, а это значит, что астронавты могут вернуться на Землю раньше запланированного срока.

Экипаж миссии Crew-11 прибыл на МКС 2 августа 2025 года на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. На космическую станцию прибыли астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи и российский астронавт Олег Платонов. Домой они должны были вернуться в начале февраля. Поэтому возможное возвращение астронавтов домой в ближайшие несколько дней, если NASA примет такое решение, не сильно сократит продолжительность миссии Crew-11.

dfg.jpg

Сейчас на МКС находятся еще три астронавта: Кристофер Уильямс из NASA и россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которые прибыли на орбиту борту российского космического корабля "Союз" 27 ноября.

Что касается выхода в открытый космос, запланированного на 8 января, то для Кардман это было бы первое подобное событие, а для Финка уже десятое. На сегодняшний день пять американских астронавтов совершили по 10 выходов в открытый космос: Боб Бенкен, Стивен Боуэн, Крис Кэссиди, Майкл Лопес-Алегрия и Пегги Уитсон. Мировой рекорд, 16 выходов в открытый космос, принадлежит российскому астронавту Анатолию Соловьеву.

NASA до возникновения чрезвычайно ситуации на МКС планировало еще один выход в открытый космос, который должен был состоятся 15 января. Пока неизвестно будет или изменена эта дата.

Фокус

Читайте нас также:
#NASA #медицина #космос #МКС #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Большинство авто в США и в 2035 году будут иметь двигатели внутреннего сгорания — прогноз
Изображение к статье: Марсоход NASA взобрался на склон горы на Марсе высотой 5 км и сделал потрясающий снимок
Изображение к статье: Марс в реальном масштабе меньше Земли, но он несколько старше. Иконка видео
Изображение к статье: Снимок из космоса ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который подвергается воздействию сотен землетрясений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео