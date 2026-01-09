Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Протестовать против похищения супругов Мадуро к Рижскому замку вышло всего три десятка человек 7 794

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Протестовать против похищения супругов Мадуро к Рижскому замку вышло всего три десятка человек
ФОТО: LETA

В пятницу у Рижского замка на акции протеста «Руки прочь от Венесуэлы» собрались около 30 человек, сообщило агентство LETA. Участники протеста пришли с флагами Венесуэлы, Латвии, Европейского союза и Украины.

Собравшиеся скандировали различные лозунги, в том числе: «Руки прочь от Венесуэлы!», «Президент, соберись, вспомни свою роль!», «США колонизируют, Европа игнорирует!».

В руках у участников протеста были плакаты с надписями: «Нет Мадуро, нет Трампу!», «Где международное право?», «Кто будет следующим? Колумбия? Гренландия?».

Неподалёку за участниками акции внимательно наблюдали люди с флагами США и Латвии. Впрочем, стычек не было. Безопасность на месте проведения протеста обеспечивали правоохранительные органы.

Акцию организовал общественный центр «Maiznīca», информационную поддержку оказали молодёжные организации «Protests» и «Jaunie Eiropas federālisti» («Молодые европейские федералисты»).

Ранее организаторы заявили, что протест проводится с целью осудить «империалистическую агрессию США против Венесуэлы» и призвать правительство Латвии применять международное право одинаково ко всем.

Они подчеркнули, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии со стороны режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако одновременно считают, что эти преступления не оправдывают «грубые нарушения международного права со стороны страны НАТО, включая военные действия и задержания без соответствующего международного мандата».

Ранее сообщалось, что в субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк, где их планируется судить по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в Соединённые Штаты.

Читайте нас также:
#США #права человека #Латвия #Венесуэла #демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
3
0
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го января

    одни и те же лица , они хоть сами понимаете почему собрались??? И причём тут флаги Украины???

    6
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    Чего ты так попой крутишь, я ж к тебе сочуственно отношусь: погода поменялась, и у тебя сразу обострение, несёт, как труп крысы по канализации. Ах, это не попа, а лицо? Ну извини - ошибся, тут любой ошибётся. Ты что, пол поменял? Из злобной страшной тётки стал агрессивно-пассивным меньшинством? Сочувствую...

    1
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    9-го января

    Это Тсичу адресовано.

    3
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    9-го января

    Просто погода была плохая ветер и холод, я тоже возмущена.

    9
    2
  • bt
    bory tschist
    9-го января

    теперь вопрос времени – куда их поставят на учёт – в психдиспансер или список депортируемых

    14
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    9-го января

    Тсич, не надейся - к тебе в психушку их не отправят. Не рассчитывай на компанию - ты уникален, тебе это любой психиатр скажет.

    11
    4
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    9-го января

    "мимо проходил", что ты так суетишься и беспокоишься – MИMO твоей задницы эти "всего три десяткa" – не пройдут

    4
    12
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы от дедушки мороза - при какой температуре воздуха дети могут не идти в школу
Изображение к статье: Готовьтесь! Латвию рекордно завалит снегом - синоптики
Изображение к статье: Началась подготовка добровольцев по программам земессаргов и офицеров запаса
Изображение к статье: Подсчитали средний размер пособия по безработице в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео