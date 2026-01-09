В пятницу у Рижского замка на акции протеста «Руки прочь от Венесуэлы» собрались около 30 человек, сообщило агентство LETA. Участники протеста пришли с флагами Венесуэлы, Латвии, Европейского союза и Украины.

Собравшиеся скандировали различные лозунги, в том числе: «Руки прочь от Венесуэлы!», «Президент, соберись, вспомни свою роль!», «США колонизируют, Европа игнорирует!».

В руках у участников протеста были плакаты с надписями: «Нет Мадуро, нет Трампу!», «Где международное право?», «Кто будет следующим? Колумбия? Гренландия?».

Неподалёку за участниками акции внимательно наблюдали люди с флагами США и Латвии. Впрочем, стычек не было. Безопасность на месте проведения протеста обеспечивали правоохранительные органы.

Акцию организовал общественный центр «Maiznīca», информационную поддержку оказали молодёжные организации «Protests» и «Jaunie Eiropas federālisti» («Молодые европейские федералисты»).

Ранее организаторы заявили, что протест проводится с целью осудить «империалистическую агрессию США против Венесуэлы» и призвать правительство Латвии применять международное право одинаково ко всем.

Они подчеркнули, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии со стороны режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако одновременно считают, что эти преступления не оправдывают «грубые нарушения международного права со стороны страны НАТО, включая военные действия и задержания без соответствующего международного мандата».

Ранее сообщалось, что в субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк, где их планируется судить по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в Соединённые Штаты.