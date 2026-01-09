Baltijas balss logotype
Искусственный интеллект в Латвии используется очень фрагментарно 0 80

Техно
Дата публикации: 09.01.2026
LETA
Изображение к статье: Искусственный интеллект в Латвии используется очень фрагментарно

В прошлом году инструментами искусственного интеллекта пользовались 33% населения и 20% компаний в ЕС, пишет Diena.

В Латвии использование инструментов ИИ людьми совпадает со средним показателем по ЕС, в то время как предприятия отстают. Эстония и Литва используют эту новую технологию чаще.

В целом среди стран ЕС использование инструментов ИИ среди отдельных лиц наиболее распространено в Дании (48,4%), Эстонии (46,6%) и на Мальте (46,5%), а за пределами ЕС - также в Норвегии (56,3%) и Швейцарии (47,0%). Компании чаще всего используют ИИ в Дании (42,0%), Финляндии (37,8%) и Швеции (35,0%). На другом конце спектра находятся Румыния (5,2%) и Польша (8,4%).

Маркетинговый директор рекрутинговой компании "WorkingDay Latvia" Марис Силиниекс видит четкую, но постепенную тенденцию. Навыки работы с ИИ пока не являются универсальным требованием, но в определенных областях уже становятся значительным преимуществом. Чаще всего ориентация на ИИ требуется или высоко ценится в таких областях, как ИТ и анализ данных, маркетинг и коммуникации (контент, оптимизация кампаний, аналитика), финансовый и риск-анализ, управление персоналом и процессы отбора.

"Работодатели реже ищут "специалиста по ИИ", а гораздо чаще - профессионала в своей области, который умеет использовать ИИ как инструмент. Именно это практическое, повседневное использование становится отличительным преимуществом среди равных кандидатов", - отмечает Силиниекс.

Сам по себе ИИ не представляет угрозы для рабочих мест, угроза заключается в отсутствии навыков работы с ним. Отношение латвийских компаний к ИИ в целом можно охарактеризовать как осторожно позитивное. Интерес высок, но пока не хватает знаний о том, с чего начать, и одновременно есть опасения относительно безопасности данных и соблюдения нормативных требований. Также отсутствуют четкие примеры из бизнеса (какова будет реальная выгода), а возможности инвестиций в новые технологии в малом и среднем бизнесе ограничены. В результате ИИ часто используется фрагментарно.

"Отдельные сотрудники используют его индивидуально, но на уровне компании нет четкой стратегии. В Северной Европе же ИИ чаще внедряется организованно, в рамках политики дигитализации и повышения производительности", - говорит Силиниекс.

Глядя на карту Европы, мы видим, что скандинавские страны используют ИИ чаще. Скорее всего, это не случайное совпадение. Использование ИИ тесно коррелирует с более высоким уровнем национального благосостояния, большими инвестициями в образование и исследования, цифровыми навыками в обществе в целом, доверием к технологиям и институтам, а также долгосрочным мышлением в управлении компанией.

#образование #Европа #работа #искусственный интеллект #технологии #компании #маркетинг #цифровизация #экономика
