Кардиологи США назвали деньги критическим фактором риска 0 285

Техно
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Денежка сама себя не заработает.

Денежка сама себя не заработает.

Наиболее заметно ускоряли старение сердца финансовые проблемы и нехватка продовольствия.

Как показало новое исследование клиники Майо (Рочестер, штат Миннесота, США), постоянное беспокойство о деньгах может изнашивать сердце не меньше, чем традиционные факторы риска сердечно-сосудистых болезней.

Ученые отмечают, что именно финансовые проблемы и нехватка еды сильнее всего связаны с ускоренным старением сердца, о чем они сообщили в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Исследователи установили, что из-за тревоги по поводу финансов и нехватки пищи сердце стареет примерно так же, как под воздействием привычных факторов риска – диабета, гипертонии или перенесенного инфаркта. По словам исследователей, ускоренное старение сердца увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти.

В исследовании ученые проанализировали "возраст" сердца более чем у 280 000 пациентов клиники Майо, проходивших лечение с 2018 по 2023 год. Для этого они использовали ЭКГ с элементами ИИ, чтобы определить, насколько состояние сердца каждого человека опережает или соответствует его хронологическому возрасту. Затем полученные данные сопоставили с ответами анкет, где оценивались социальные факторы здоровья – уровень стресса, физическая активность, социальная поддержка, условия проживания, финансовые трудности, проблемы с доступом к пище, транспорт, особенности питания и образование.

В целом выяснилось, что именно социальные условия сильнее всего влияют на то, насколько быстро стареет сердечно-сосудистая система – даже сильнее, чем привычные медицинские факторы риска. Среди этих условий наиболее заметно ускоряли старение сердца финансовые проблемы и нехватка продовольствия. Авторы работы заключили, что такие социальные факторы, как трудности с деньгами, плохие жилищные условия и низкая физическая активность, могут служить важными показателями риска смерти от сердечно-сосудистых болезней – не уступая, а иногда и превосходя традиционные факторы риска.

Так, по данным исследования, финансовые трудности повышают вероятность преждевременной смерти на 60%, нестабильное жилье – на 18%, тогда как перенесённый инфаркт увеличивает риск на 10%, а курение – на 27%.

#медицина #питание #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
