План на 100 лет: Британия подписала важный договор с Украиной 0 328

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: План на 100 лет: Британия подписала важный договор с Украиной
ФОТО: Global Look Press

На Украине рассказали о проектах столетнего оборонного партнерства с Великобританией.

Украина подписала с Британией дорожную карту о столетнем партнерстве в области обороны. Об этом написал министр обороны страны Денис Шмыгаль на странице в своем Telegram-канале.

«Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией», — прокомментировал он подписание документа.

По словам Дениса Шмыгаля, Британия уже внесла значительный вклад в укреплении оборонных способностей Украины. При этом он анонсировал увеличение производства дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц в месяц. Кроме того, представители двух стран обсудили новые проекты в сфере противовоздушной обороны. Вместе с поставками боеприпасов это было названо ключевым приоритетом украинско-британского сотрудничества.

#Украина #Великобритания #безопасность #оборона #дроны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
