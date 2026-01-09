Если вы без ума от печеной картошки, то наверняка знаете, что можно сделать ее сытнее и вкуснее, добавив к ней наполнители на любой вкус.

Когда думаете о картошке в мундире, то наверняка представляете горячие румяные клубни из духовки, замешанные с маслом, сыром или зеленью и, конечно, с наполнителями. Они бывают на любой вкус: и для любителей мяса, и для фанатов рыбы, и для вегетарианцев, и для тех, кто следит за фигурой.

Скорее всего, у вас даже есть любимчик, которому не изменяете, но всегда интересно узнать и другие варианты. Разбираемся, какие начинки самые вкусные и предлагает подборку пяти любимых наполнителей.

1. Крабовое мясо с майонезом

Для всех, кто вырос на картофельном пюре с крабовым салатом, можно приготовить такой же наполнитель. В таком сочетании достаточно белков животного происхождения, богатых незаменимыми аминокислотами, а майонез с желтками — это источник фосфолипидов (лецитина), важных для печени и мозга, а также витаминов А, D, Е, К.

2. Сосиски в горчичном соусе

Поклонникам сосисок ближе наполнитель с сосисками в горчичном соусе. Универсальное сочетание — куриное мясо, источник высококачественного белка с хорошим аминокислотным профилем, включая лейцин, важный для синтеза мышечного белка и горчица, в которой тоже много антиоксидантов и витаминов.

Плюс, наполнитель приправляют различными специями, среди которых — пикантные чеснок, перец и куркума, содержащие биоактивные и антиоксидантные вещества.

3. Брынза с укропом

Поклонников брынзы куда больше, чем кажется! И если не все хотят готовить салаты и вспоминают об этом сыре, то с картошкой она всегда на видном месте и готова стать отличным дополнением к основному блюду.

И хотя состав наполнителя очень прост, пользы в нем достаточно, ведь в брынзе молочный белок — источник полноценных аминокислот, необходимых для поддержания мышечной массы и обмена веществ, — а ее закваска помогает поддержанию микрофлоры кишечника. Укроп богат эфирными маслами, флавоноидами и антиоксидантами. Можно сказать, это фаворит многих вегетарианцев.

4. Сырный с ветчиной

Этот наполнитель, несмотря на название, состоит не только из сыра и ветчины — в нем есть маринованные огурцы, майонез и специи. Полноценный салат, который балансирует между нежными молочными вкусами и солеными акцентами, давно стал классикой.

Благодаря индейке и сыру этот наполнитель можно назвать победителем по содержанию белка, что оценят все, кто следит за КБЖУ. Также в нем много кальция, фосфора, витаминов группы В и микроэлементов (натрия и калия).

5. Грибной

Лидеры по полезным свойствам и сочетанию с печеным картофелем — грибы! Здесь все просто: опята, маринованные огурцы, лук, масло и приправы. Все тянутся к соленьям, когда наступает черед картошки, поэтому неудивительно, что сохраняется любовь к этому наполнителю.

Грибы — кладезь полезностей: клетчатки, витаминов группы B, D, селена, меди и полисахаридов с иммуномодулирующим действием. У набора специй из розмарина, тимьяна, орегано и чеснока много крутых свойств: от антиоксидантных до антимикробных. И, конечно, печеная картошка с грибами часто бывает на столе у вегетарианцев и людей с аллергией на животные белки. Просто, полезно и беспроигрышно вкусно.