Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От грибов до брынзы: самые популярные наполнители для печеной картошки 0 139

Люблю!
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: От грибов до брынзы: самые популярные наполнители для печеной картошки

Если вы без ума от печеной картошки, то наверняка знаете, что можно сделать ее сытнее и вкуснее, добавив к ней наполнители на любой вкус.

Когда думаете о картошке в мундире, то наверняка представляете горячие румяные клубни из духовки, замешанные с маслом, сыром или зеленью и, конечно, с наполнителями. Они бывают на любой вкус: и для любителей мяса, и для фанатов рыбы, и для вегетарианцев, и для тех, кто следит за фигурой.

Скорее всего, у вас даже есть любимчик, которому не изменяете, но всегда интересно узнать и другие варианты. Разбираемся, какие начинки самые вкусные и предлагает подборку пяти любимых наполнителей.

1. Крабовое мясо с майонезом

Для всех, кто вырос на картофельном пюре с крабовым салатом, можно приготовить такой же наполнитель. В таком сочетании достаточно белков животного происхождения, богатых незаменимыми аминокислотами, а майонез с желтками — это источник фосфолипидов (лецитина), важных для печени и мозга, а также витаминов А, D, Е, К.

2. Сосиски в горчичном соусе

Поклонникам сосисок ближе наполнитель с сосисками в горчичном соусе. Универсальное сочетание — куриное мясо, источник высококачественного белка с хорошим аминокислотным профилем, включая лейцин, важный для синтеза мышечного белка и горчица, в которой тоже много антиоксидантов и витаминов.

Плюс, наполнитель приправляют различными специями, среди которых — пикантные чеснок, перец и куркума, содержащие биоактивные и антиоксидантные вещества.

3. Брынза с укропом

Поклонников брынзы куда больше, чем кажется! И если не все хотят готовить салаты и вспоминают об этом сыре, то с картошкой она всегда на видном месте и готова стать отличным дополнением к основному блюду.

И хотя состав наполнителя очень прост, пользы в нем достаточно, ведь в брынзе молочный белок — источник полноценных аминокислот, необходимых для поддержания мышечной массы и обмена веществ, — а ее закваска помогает поддержанию микрофлоры кишечника. Укроп богат эфирными маслами, флавоноидами и антиоксидантами. Можно сказать, это фаворит многих вегетарианцев.

4. Сырный с ветчиной

Этот наполнитель, несмотря на название, состоит не только из сыра и ветчины — в нем есть маринованные огурцы, майонез и специи. Полноценный салат, который балансирует между нежными молочными вкусами и солеными акцентами, давно стал классикой.

Благодаря индейке и сыру этот наполнитель можно назвать победителем по содержанию белка, что оценят все, кто следит за КБЖУ. Также в нем много кальция, фосфора, витаминов группы В и микроэлементов (натрия и калия).

5. Грибной

Лидеры по полезным свойствам и сочетанию с печеным картофелем — грибы! Здесь все просто: опята, маринованные огурцы, лук, масло и приправы. Все тянутся к соленьям, когда наступает черед картошки, поэтому неудивительно, что сохраняется любовь к этому наполнителю.

Грибы — кладезь полезностей: клетчатки, витаминов группы B, D, селена, меди и полисахаридов с иммуномодулирующим действием. У набора специй из розмарина, тимьяна, орегано и чеснока много крутых свойств: от антиоксидантных до антимикробных. И, конечно, печеная картошка с грибами часто бывает на столе у вегетарианцев и людей с аллергией на животные белки. Просто, полезно и беспроигрышно вкусно.

Читайте нас также:
#грибы #кулинария #сыр #вегетарианство #здоровое питание #мясо #картошка #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сделать ногти гладкими и блестящими без лака: простые советы для здоровья и красоты
Изображение к статье: Что важно знать о сочетании алкоголя с лекарствами: советы от врача
Изображение к статье: Как носить мех, чтобы выглядеть дорого? 5 лайфхаков, которые работают
Изображение к статье: Бельгийские вафли — завтрак, который поднимает настроение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео