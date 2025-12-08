Baltijas balss logotype
Выставка работ литовского художника Бенедиктаса Марии Жукаса «Перламутр» проходит в галерее ASNI

Люблю!
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выставка работ литовского художника Бенедиктаса Марии Жукаса «Перламутр» проходит в галерее ASNI

В современном перенасыщенном визуальном поле наши глаза привыкли быстро двигаться, пролистывая изображения практически без пауз. Исследования показывают, что пользователи смартфонов ежедневно пролистывают около 90 метров новостной ленты, что эквивалентно высоте Статуи Свободы. Кроме того, около пяти миллиардов человек по всему миру проводят более трёх часов в день в этом шумном пространстве.

Абстрактная живопись по самой своей природе отказывается изображать «вещи» и «сюжеты»; её цель — увидеть эмоции, стоящие за ними, раскрыть ритм, напряжение, тишину, дыхание. Упрощение формы, чтобы форма и цвет стали настроением, воспоминанием, отпечатком опыта. Она предлагает отказаться от сиюминутной потребности в понимании, отдаться тому, что возникает, когда мы позволяем нашему взгляду задержаться.

В эпоху перфекционизма мы стремимся быть правыми – ищем формулу, уверенность, определённость. Фраза «было мило, возможно, позже удалю», распространённая в социальных сетях, раскрывает шаткое равновесие между желанием поделиться и страхом осуждения. Живопись Бенедиктаса Марии Жуки сопротивляется этой логике. Его холсты не объясняют и не показывают одно ясное чувство (ответ) – они открывают пространство, где незнание становится свободой, а созерцание – событием. Брызги, мазки, линии – тонкие и толстые, сгущение краски или ритма – словно карта, которая отказывается указывать зрителю чёткое направление.

Что происходит, когда мы смотрим на произведение искусства, не пытаясь найти в нём непосредственный смысл? Перламутр становится метафорой такого момента. Созерцание также может стать пространством творения — как в буквальном смысле, так и в смысле внутреннего — местом, где происходит преображение, и где каждый момент созерцания — это новое начало. Когда-то говорили, что произведение искусства, которое по-настоящему говорит с вами, вероятно, говорит о вас больше, чем о своём создателе.

Бенедиктас Мария Жукас (род. 1992, Вильнюс) представляет новую волну абстракции, фокусируясь на процессуальной живописи и исследуя аффективный потенциал цвета, формы и материальности. Жукас получил степень магистра живописи в Вильнюсской академии художеств и экспонировал свои работы на персональных выставках в Антверпене (галереи Conscience 20 и Gert Voorjans) и Вильнюсе (галерея современного искусства Meduza и художественная галерея Vlada Vildžiūnas), а также участвовал в групповых выставках в Литве и Бельгии. Это первая персональная выставка художника в Латвии.

Часы работы выставки: вт.-сб. 12.00-18.00

Выставка открыта для посетителей до 20 декабря.

#Литва #выставка #искусство #художник
Видео