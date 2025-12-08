Baltijas balss logotype
Миф или реальность: грозит ли менингит без шапки зимой? 0 262

Люблю!
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Миф или реальность: грозит ли менингит без шапки зимой?

Медицинский эксперт развеяла популярный миф о связи между отказом от головного убора в холодную погоду и риском развития менингита. Терапевт Вероника Лисицкая заявила, что прогулки без шапки зимой сами по себе не являются прямой причиной этого заболевания.

Врач пояснила, что менингит, представляющий собой воспаление оболочек головного мозга, вызывается преимущественно бактериальными или вирусными инфекциями. Холодная температура, как таковая, не способствует распространению возбудителей болезни.

Однако переохлаждение организма может ослабить иммунную систему и повысить вероятность возникновения воспалительных заболеваний. У людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, такими как тонзиллит, фарингит или синусит, прогулки без шапки в холодную погоду могут спровоцировать осложнения, в том числе и менингит.

Специалист отметила, что, согласно научным данным, безопасной температурой для нахождения на улице без шапки является -5 градусов Цельсия, при условии сухой и безветренной погоды. В случае осадков или сильного ветра ношение головного убора рекомендуется даже при положительной температуре.

#врач #холод #шапка #инфекции #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

