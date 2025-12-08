Президент РФ Владимир Путин назвал приумножение народа основной задачей в стране. И это несмотря на то, что Путин у власти уже больше лет, чем советский лидер Леонид Брежнев, и по сути деградация демографии - личная заслуга нынешнего президента России.

«Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Вместе с тем, вновь подчеркну, наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», — сказал он, отметив, что ключевыми направлениями являются рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Эти слова Путин произнес на фоне того, что по статистике - сотни тысяч россиян гибнут на войне в Украине.

Путин не впервые вспоминает Солженицына - ранее он это делал неоднократно. В последний раз Путин вспоминал Солженицына незадолго до начала войны России в Украине. «Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — объявлял президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 22 декабря 2021 года.