Путин объявил формулу Солженицына будущим России 4 2692

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путин объявил формулу Солженицына будущим России

Владимир Путин назвал сохранение народа основной задачей в России, процитировав ненавидившего СССР писателя Александра Солженицына.

Президент РФ Владимир Путин назвал приумножение народа основной задачей в стране. И это несмотря на то, что Путин у власти уже больше лет, чем советский лидер Леонид Брежнев, и по сути деградация демографии - личная заслуга нынешнего президента России.

«Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Вместе с тем, вновь подчеркну, наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», — сказал он, отметив, что ключевыми направлениями являются рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Эти слова Путин произнес на фоне того, что по статистике - сотни тысяч россиян гибнут на войне в Украине.

Путин не впервые вспоминает Солженицына - ранее он это делал неоднократно. В последний раз Путин вспоминал Солженицына незадолго до начала войны России в Украине. «Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — объявлял президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 22 декабря 2021 года.

#война #демография #здоровье #Россия #политика
(4)
  • JB
    Janis Berzin
    8-го декабря

    Сопженицын в своих высерах восхищался бандеровцами и "лесными братьями, то что Путин постоянно цитирует свидетельствует о том, он эти опусы не читал.

    4
    5
  • Д
    Добрый
    8-го декабря

    Путлер на фото поймал блоху на голове.Международный преступник,из-за которого погибли сотни тысяч людей что-то лепечет о повышении демографии. Пушечного мяса не хватает?Не наигрался в детстве в солдатиков?

    8
    20
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    8-го декабря

    Кастрюдь с головы сними - больно на майдауна похож. А может, ты и есть майдаун, слинявший от своей судьбы лечь в чернозём за рижну нэньку? И вся твоя борьба - тихое воняние отсюда?

    10
    3
  • A
    Aleks
    8-го декабря

    После смерти Горбачева многое узнали о Мойше Гарбере-Гобачеве,многое узнали об Боре Эльцине ,многое,кто доживёт ,узнают и о Путине,ведь это все звенья одной цепи....

    15
    14
