Чем раньше человек замечает тревожные изменения в организме, тем быстрее он может получить помощь. Врачи подчёркивают: большинство пациентов обращаются слишком поздно — когда деменция уже перешла в тяжёлую стадию, а выраженная потеря памяти стала очевидной.

Хотя универсального лекарства, полностью останавливающего деменцию, пока нет, заболевание можно замедлить, если вовремя распознать первые сигналы. Британские специалисты выделяют восемь ранних признаков, которые могут появиться задолго до нарушений памяти и касаются не только психики, но и физиологического состояния.

1. Дрожь в руках

Это не только симптом болезни Паркинсона. При некоторых формах деменции человек начинает хуже контролировать тело, что проявляется в мелком непроизвольном треморе.

2. Шаркающая походка

Замедленные движения, стопы почти не отрываются от земли — тревожный сигнал о нарушениях в работе мозга, влияющих на координацию.

3. Сильное потоотделение

Обильный пот может быть связан с эндокринными нарушениями, но также характерен для деменции с тельцами Леви.

4. Запоры

Изменения в мозге отражаются даже на работе ЖКТ — у человека нередко начинаются регулярные запоры.

5. Бессонница

Режим сна и бодрствования нарушается: тот, кто всю жизнь легко засыпал, внезапно начинает мучиться от непрекращающейся бессонницы.

6. Апатия

Человек утрачивает интерес ко всему: хобби, общению, работе. Эмоциональная отстранённость — частый ранний признак когнитивных нарушений.

7. Повторяющиеся действия

Многократное включение и выключение света, несколько попыток вскипятить чайник подряд, необъяснимые повторения простых действий — серьёзный повод обратиться к специалисту.

8. Резкие перепады настроения

Спокойный раньше человек вдруг становится агрессивным, подозрительным, эмоционально неустойчивым. Если это повторяется регулярно, нужна консультация врача.

Раннее выявление таких сигналов позволяет начать корректирующую терапию как можно раньше, что существенно замедляет развитие заболевания и помогает дольше сохранить качество жизни.