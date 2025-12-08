Baltijas balss logotype
В магазине в Риге девушка избила маленькую девочку. И это не в первый раз 0 2396

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: В магазине в Риге девушка избила маленькую девочку. И это не в первый раз
ФОТО: dreamstime

Государственная полиция начала уголовный процесс в отношении совершеннолетней девушки, избившей в магазине в Риге малолетнюю девочку, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

25 ноября этого года Госполиция получила вызов в одну из торговых точек, расположенных в рижском микрорайоне Межциемс, где девушка 2007 года рождения несколько раз ударила кулаком по лицу девочку 2016 года рождения. 1 декабря в Рижском Зиемельском управлении по факту произошедшего начат уголовный процесс.

К настоящему моменту выяснено, что совершеннолетняя девушка со спины подбежала к двум незнакомым ей малолетним детям и несколько раз ударила по лицу девочку 2016 года рождения. Рядом с девочкой находился мальчик младшего возраста, который успел отступить и не пострадал.

Это уже не первый случай, когда указанная совершеннолетняя девушка поступает подобным образом. В ходе следствия еще предстоит выяснить мотивы злоумышленницы.

Уголовный процесс начат по факту хулиганства, связанного с нанесением телесных повреждений потерпевшему.

#Рига #хулиганство #уголовный процесс #дети #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
