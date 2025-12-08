Весной 2024 года Тимура Иванова арестовали. С тех пор часть ювелирных украшений его бывшей и нынешней жен находятся у следствия. В Пресненском суде Москвы состоялось заседание, на котором был рассмотрен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова на астрономическую сумму в 1,2 миллиарда рублей.

Обвинение просит изъять у экс-замминистра обороны доли в коммерческих организациях, квартиры, дома, машины, оружие, раритетные картины и книги. В описи имущества бывшего чиновника есть 2,2 килограмма ювелирных изделий от знаменитых брендов Graff, Cartier и Van Cleef & Arpels, которые принадлежат гражданской жене Тимура Марии Китаевой (на фото ниже)

и его бывшей супруге Светлане Захаровой. А общая стоимость этих аксессуаров оценивается приблизительно в 200 миллионов рублей (2 миллиона евро). Кроме того, украшения проходят в деле как доказательства, поэтому владелицы уже давно не видели своих сокровищ.

Как сообщает Mash, Светлана и Мария требуют у суда вернуть их ювелирные изделия. Китаева настаивает, что коллекцию Cartier и Van Cleef & Arpels она приобрела самостоятельно задолго до знакомства с бывшим замминистра обороны. В качестве неоспоримого доказательства она предоставила суду старые фотографии из социальных сетей, где позирует в этих же украшениях в далеком прошлом.

Захарова надеется получить назад люксовые аксессуары, часы и кольцо из белого золота от Graff, утверждая, что это подарок от ее предыдущего мужа, бизнесмена Михаила Маниовича. Ее адвокаты подкрепили эти слова официальными документами от аукционного Дома Christie's, подтверждающими происхождение украшения. Кроме того, на сегодняшнем заседании Иванов еще раз отметил, что бывшая жена владела этими украшениями еще до встречи с ним. Однако, несмотря на все предоставленные фотографии и справки, ювелирные изделия пока остаются под арестом, так как следствие рассматривает их как возможную часть незаконных доходов.

Также Иванов отметил, что ему непонятно требование прокуроров, ведь большинство недвижимости, которую у него хотят конфисковать, была приобретена задолго до 2016 года, когда он получил должность замминистра обороны.

В заседании в Пресненском суде Москвы также выступила и Светлана Захарова. Светская львица рассказала, что вышла замуж за Иванова в 2009 году «по большой любви». Ради этого она разрушила свой очень благополучный брак с Михаилом Маниовичем. Светлана заявила, что изначально была против того, чтобы Тимур работал в Министерстве обороны, тем более, когда ему предложили кресло заместителя министра обороны. Несмотря на аргументы и просьбы жены, мужчина согласился.