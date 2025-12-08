В ближайшие сутки по всей Латвии временами будут идти дожди и температура воздуха поднимется до +9 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами сформируется дымка, в первой половине ночи в некоторых восточных районах ожидается снег. Небо в основном останется закрытым слоем облаков.

Ночью на побережье южный, юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, в Курземе - до +8 градусов.

Днем ветер немного ослабеет и сменит направление на западное. Максимальная температура воздуха составит +5...+9 градусов.

В Риге во вторник временами будут идти дожди, умеренный южный ветер сменится западным, юго-западным. Температура воздуха ночью поднимется выше +5 градусов и днем достигнет +8 градусов.