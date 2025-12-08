Baltijas balss logotype
Надо сдержанно и неброско: Рига планирует очистить центр от уродливой рекламы и вывесок 4 2846

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Надо сдержанно и неброско: Рига планирует очистить центр от уродливой рекламы и вывесок

В Риге намерены привести в порядок исторический центр города, избавившись от уродливых вывесок и наружной рекламы. Представители думы поясняют, что световые короба в стиле 90-х должны исчезнуть. Предприниматели поддерживают улучшение имиджа Риги, но подчёркивают, что город должен помочь покрыть расходы на замену вывесок, сообщает передача «900 секунд» (TV3).

В центре Риги множество вывесок магазинов, ресторанов, гостиниц и других предприятий. Их дизайн менялся и развивался на протяжении многих лет. Сейчас Рижская дума вводит новые требования к вывескам предпринимателей.

«Это такие пережитки 90-х, от которых мы стараемся избавиться», – подчёркивает председатель Комитета по развитию Рижской думы Эдгар Бергхолцс. Прежде всего, центр города следует очистить от самых неэстетичных вывесок, которые чаще всего представляют собой большие прямоугольные короба с названием предприятия.

«Основная идея в том, что большие световые короба, которые были очень популярны ещё в начале 2000-х, сейчас выглядят неэтично. Эти короба смотрятся плохо и совершенно не привлекательно», – говорит Бергхолцс.

Новые правила касаются охранной зоны исторического центра Риги. Переходный период продлится до конца 2027 года.

В Рижской думе поясняют, что речь идёт о территории города внутри железнодорожного кольца. В охранную зону также входит часть Пардаугавы, расположенная напротив Старой Риги.

«Нет ничего плохого в том, что город старается упорядочить эту среду», – считает представитель правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Руслан Ямчинский. Он отмечает, что Рижская дума в настоящее время предпринимает различные усилия по развитию туризма в Риге.

Однако он скептически оценивает влияние модернизации вывесок на рост числа туристов. Представитель ресторанного и гостиничного бизнеса соглашается, что город должен выглядеть опрятно. Однако расходы на улучшение внешнего облика не должны полностью ложиться на плечи предпринимателей.

«Если будет какой-то механизм, который позволит частично или полностью покрыть расходы на замену вывесок, это будет довольно позитивным шагом со стороны самоуправления», – добавил Ямчинский.

Новые правила, которые, как ожидается, улучшат внешний вид вывесок, коснутся и наружной рекламы в центре Риги.

«В одном месте – согласовывают рекламу, в другом – нет», – отмечает руководитель Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня. По её словам, в разных департаментах Рижской думы правила часто трактуются по-разному, и именно это её больше всего беспокоит в связи с новыми требованиями.

«Нужно понимать, что в будущем будут устанавливаться новые конструкции, поскольку сфера наружной рекламы динамична. Поэтому важно, чтобы подход был последовательным», – подчеркнула Лиепиня.

Переходный период для новых правил действует до конца 2027 года. До этого времени все предприятия в центре Риги должны будут оформить свои вывески сдержанно и неброско. Подробнее о том, какими дума хочет видеть вывески, можно узнать на сайте самоуправления.

TV3

#туризм #реклама #рестораны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го декабря

    Рижской думе снова нужны деньги - на халяву и много. В 90-е утверждение вывески стоило 500 латов и массы подмасливаний в архитектурном управлении думы. Ьез их разрешения нельзя повесить ни одну вывеску. Может, тогда сами и оплатят переделку того, что сами утвердили? Махинаторы, млядь...

    17
    3
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    9-го декабря

    to Мимо проходил: у мелких вороватых всегда в башке "заседает" ... подозрение на других – более вороватых.
    p.s. _ видимо, у тебя это-ментовскoе (бездоказательно подозревать) – врождённoе

    0
    7
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    9-го декабря

    to Мимо проходил: у мелких вороватых всегда в башке "заседает" ... подозрение на других – более вороватых.
    p.s. _ видимо, у тебя это-ментовскoе (бездоказательно подозревать) – врождённoе (значит, долго будешь болеть этой заразой)

    0
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    9-го декабря

    Тсич, ты не просто дебил, ты откровенный лидер среди дебилов. Еще раз, для особо альтернативно одарённых: все вывести в Риге должны утвержаться архитектурным управлением. Не знаю, сколько это стоит сейчас, но раньше это было 500 латов. И вот сейчас все уже утвержденные и оплаченные вывести предлагается переделать и снова платить. Это элементарное жульничество и воровство. Впрочем, тебе, своего бизнеса никогда не имевшего, это не понять.

    4
    1
Читать все комментарии

