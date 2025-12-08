Baltijas balss logotype
Идет сбор подписей «чтобы богатые платили больше» 4 1559

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Идет сбор подписей «чтобы богатые платили больше»

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение прогрессивного подоходного налога.

Инициатором указан Александр Лебедев. Он отмечает, что в Латвии действует единая ставка подоходного налога независимо от уровня доходов, что усиливает неравенство, снижает доверие общества к налоговой системе и ограничивает возможности государства финансировать социальные программы, здравоохранение и инфраструктуру.

Лебедев предлагает ввести прогрессивную шкалу:

— для низких доходов — 20%,

— для средних — 25-30%,

— для высоких — 35%.

По его мнению, это сделает общество более справедливым, укрепит бюджет и уменьшит социальное неравенство. Дополнительно могли бы быть введены льготы для семей с детьми и малоимущих, чтобы защитить людей с низкими доходами.

Инициатор считает, что прогрессивная система обеспечит более честное распределение налоговой нагрузки: люди с высокими доходами будут платить больше, а с низкими — меньше. Это позволит стабилизировать доходы бюджета и улучшить финансирование медицины, инфраструктуры и социальных программ.

Кроме того, по мнению Лебедева, такая реформа повысит доверие общества к государственному управлению, сократит разрыв в доходах и стимулирует экономическую активность, поскольку меньшие ставки для низких доходов увеличат покупательскую способность. В целом Латвия, как он считает, станет более справедливой, сплочённой и экономически устойчивой.

За три недели с момента начала инициативы её поддержали 13 человек.

#Латвия #доходы #налоговая система #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    8-го декабря

    Чтобы Латвия стала сплоченной и экономически устойчивой не нужны подписи,а нужна политическая воля. А есть ли она ,кроме как грести бабло лопатой ?Это вопрос....😈

    26
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го декабря

    Эта инициатива не пройдёт, латыши сами себя ущемлять не будут, ибо не для того они всё это "замутили" 35 лет назад!

    43
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    8-го декабря

    Наивный. Если бы предложил бы полностью запретить русский язык, то сразу бы нашлось 10 тысяч нацистов-подписантов, а такие же депутаты, правительство, роняя кал, мгновенно приняли закон. Для этого Манубасс существует и госбюджет сосёт , а не для того чтобы богатых ущемлять.

    38
    1
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    Так главный бич не подоходный, а социальный налог 35.05%, причем берется с нуля, то есть нет необлагаемой суммы.

    25
    4
Читать все комментарии

Видео