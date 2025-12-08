Инициатором указан Александр Лебедев. Он отмечает, что в Латвии действует единая ставка подоходного налога независимо от уровня доходов, что усиливает неравенство, снижает доверие общества к налоговой системе и ограничивает возможности государства финансировать социальные программы, здравоохранение и инфраструктуру.

Лебедев предлагает ввести прогрессивную шкалу:

— для низких доходов — 20%,

— для средних — 25-30%,

— для высоких — 35%.

По его мнению, это сделает общество более справедливым, укрепит бюджет и уменьшит социальное неравенство. Дополнительно могли бы быть введены льготы для семей с детьми и малоимущих, чтобы защитить людей с низкими доходами.

Инициатор считает, что прогрессивная система обеспечит более честное распределение налоговой нагрузки: люди с высокими доходами будут платить больше, а с низкими — меньше. Это позволит стабилизировать доходы бюджета и улучшить финансирование медицины, инфраструктуры и социальных программ.

Кроме того, по мнению Лебедева, такая реформа повысит доверие общества к государственному управлению, сократит разрыв в доходах и стимулирует экономическую активность, поскольку меньшие ставки для низких доходов увеличат покупательскую способность. В целом Латвия, как он считает, станет более справедливой, сплочённой и экономически устойчивой.

За три недели с момента начала инициативы её поддержали 13 человек.