Разрешат ли снятие капитала на втором пенсионном уровне раньше времени? 1 736

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Разрешат ли снятие капитала на втором пенсионном уровне раньше времени?
ФОТО: Unsplash

Эстония и Литва изменили условия второго пенсионного уровня, предоставив людям возможность отказаться от участия в пенсионной системе или досрочно снять часть своих накоплений. Ответственное за пенсионное обеспечение Министерство благосостояния признало, что подобная возможность рассматривается и в Латвии.

При этом экономисты настроены критически, отмечая, что это один из редких случаев, когда Латвии не следует следовать примеру соседей. Пенсионная система во всех трёх странах Балтии основана на трёхуровневой модели. Первый уровень - это гарантированная государством пенсия, которая выплачивается из взносов нынешних жителей. Второй уровень - личные накопления. Эти деньги инвестируются, чтобы обеспечить себе больше в старости. Третий уровень - это дополнительный добровольный фонд для тех, кто хочет накопить на ещё более обеспеченное будущее.

До 2021 года участие в первых двух уровнях было обязательным для всех работающих людей во всех странах Балтии. Эстония первой реформировала свою систему, открыв возможность отказа от второго уровня. Когда новые правила вступили в силу в 2021 году, около 150 000 человек - примерно пятая часть участников системы - вышли из 2-го пенсионного уровня. Они сняли более 1,3 миллиарда евро, и после уплаты налогов около 1,1 миллиарда оказались на счетах людей. Многие использовали эти деньги для покупки автомобилей или бытовой техники. Другие просто оставили их на своих счетах для повседневных нужд.

Литва сейчас идет по схожему пути - с 2026 года жители больше не будут автоматически включаться во 2-й пенсионный уровень. Те, кто уже в нем участвует, смогут выйти из системы или снять до 25% своих накоплений. Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас сказал Латвийскому телевидению, что 2-й пенсионный уровень всегда воспринимался в обществе негативно - тот факт, что людей включают во 2-й пенсионный уровень без их согласия. Кроме того, по словам министра, выгоды от 2-го пенсионного уровня оказались меньше выгод от общего развития экономики.

Может ли и Латвия рассмотреть возможность досрочного изъятия накоплений из 2-го пенсионного уровня? Министерство благосостояния, отвечающее за пенсии, кратко ответило порталу "LSM.lv": "В настоящее время ведутся переговоры со специалистами в этой области. Поправки к закону о государственных фондированных пенсиях будут внесены после того, как будет найдено наиболее подходящее решение".

#Эстония #Литва #инвестиции #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    Щас! Насколько верят в Латвии латышским чиновникам, настолько и будут оставаться деньги на 2 ом уровне, а не верят даже латыши, поэтому от этого уровня останутся рожки , да ножки.

    15
    1

