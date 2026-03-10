На выходных трамвай в Латгальском предместье не смог избежать столкновения с грузовым микроавтобусом, груз которого проткнул кабину водителя, словно шпагой. В сети появилось видео сразу после столкновения.

В настоящее время ещё выясняется, своевременно ли водитель микроавтобуса включил сигнал поворота или же причиной ошибки водителя трамвая стало что-то другое, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Два из участвовавших в аварии транспортных средств на следующий день после столкновения всё ещё находились на месте происшествия. Микроавтобус немного отодвинули в сторону, чтобы он не мешал движению, а проезжая часть по-прежнему была усыпана деталями автомобилей.

Оба транспортных средства серьёзно повреждены и, скорее всего, уже не вернутся на дорогу. Жители соседних домов в своих комментариях сдержанны, однако Эрик, который работает неподалёку, рассказывает, что видел аварию собственными глазами.

"Он выехал оттуда. (Degpunktā: И просто так?) Да, выехал и всё. (Degpunktā: Он не увидел трамвай?) Да, и въехал. Трамвай сигналил и смял. И эту машину смял. Две машины смял. Там была целая куча. Скорая помощь и пожарные, не знаю. Я уже всё перепутал", — говорит Эрик.

Однако его рассказ отличается от того, что передаче Degpunktā сообщили в «Rīgas satiksme». Официальная версия произошедшего на данный момент позволяет понять, что легковой автомобиль Opel стоял у обочины, когда в его бок после удара трамвая врезался микроавтобус.

"Трамвай двигался по рельсам, а перед ним ехал автомобиль, который, желая выполнить поворот, притормозил. Водитель трамвая сразу не среагировал, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. (…) По имеющейся у меня информации, медицинская помощь никому не потребовалась", — отметила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

По факту произошедшего начат процесс об административном правонарушении. В «Rīgas satiksme» сообщили, что после столкновения движение трамваев маршрутов №7 и №14 было остановлено примерно на 40 минут.