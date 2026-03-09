В Латвии наблюдается резкий рост цен на топливо 1 2497

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2026
Цена дизтоплива на латвийских АЗС с начала войны США и Израиля с Ираном выросла примерно на 20%.

Цена дизельного топлива в крупнейших сетях автозаправочных станций (АЗС) Латвии с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, а цена 95-го бензина - на 5-7%.

Средняя цена 95-го бензина на АЗС выросла примерно на 5% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 1,634 евро за литр в понедельник. Средняя цена дизтоплива увеличилась примерно на 18% - с 1,544 евро за литр 27 февраля до 1,814 евро за литр в понедельник.

Латвийские "автозаправщики" говорят, что ситуацию с ценами трудно прогнозировать даже на несколько дней, и дальнейшее развитие цен будет главным образом зависеть от геополитической ситуации.

#ближний восток #цены #Латвия #бензин #геополитика #топливо #АЗС #экономика
