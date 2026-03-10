В феврале несколько СМИ сообщили об агрессивном ученике в Озолниекской средней школе, от которого эмоционально и физически страдают как ученики, так и педагоги. В самоуправлении Елгавского края агентству LETA признали, что ситуация в Озолниекской средней школе находится в повестке дня самоуправления уже несколько лет, однако её усложняет участие нескольких самоуправлений и государственных учреждений в поиске решения.

"С участием Управления образования Елгавского края и Озолниекской средней школы ищутся наиболее подходящие решения, как урегулировать ситуацию как в наилучших интересах конкретного ребёнка, так и обеспечив права других учащихся на безопасную среду, качественное образование, уважительное отношение и права педагогов школы на благоприятную и безопасную рабочую среду", — утверждают в самоуправлении.

Местные власти также подчёркивают, что любой вид насилия в образовательном учреждении недопустим — ни в отношении учащихся, ни педагогов, ни другого персонала школы.

Решение таких сложных случаев — это не только реагирование на один отдельный инцидент, но и систематическая превентивная работа, отмечают в самоуправлении. В школе регулярно проводятся воспитательные и профилактические мероприятия, которые способствуют уважительной взаимной коммуникации, развитию навыков разрешения конфликтов и ответственному поведению. Одновременно в самоуправлении подчёркивают, что важно отметить и роль родителей, их ответственность и участие в образовательном процессе и сотрудничестве с учебным заведением и специалистами, чтобы совместными усилиями улучшать результаты обучения и поведение учащихся.

"Наблюдая особенности поведения и общения ученика, а также принимая во внимание имеющуюся у образовательного учреждения информацию, с 2022 года учащемуся в Озолниекской средней школе обеспечивается поддержка, в том числе к этому ученику был прикреплён помощник педагога", — сообщили в самоуправлении края.

В мае 2022 года из-за физического насилия ребёнка по отношению к другому ученику образовательное учреждение проинформировало Центр защиты детей (ЦЗД), сиротский суд Елгавы и Управление социальных дел Елгавы, попросив в срочном порядке оказать поддержку семье, чтобы ребёнок получил помощь специалистов и трудности поведения были устранены или уменьшены настолько, чтобы ребёнок мог интегрироваться в образовательное учреждение, не угрожая безопасности, здоровью и жизни других детей. В этом заявлении образовательное учреждение также указало, что родители одноклассников испытывают тревогу за безопасность своих детей в школе.

Также Управление образования Елгавского края с 2022 года для решения случая привлекло помощь нескольких учреждений. В урегулирование ситуации вовлечены Служба надзора за правами ребёнка Центра защиты детей, Отдел интервенции по вопросам насилия, Департамент защиты прав ребёнка и Департамент надзора за сиротскими судами, Департамент надзора Государственной службы качества образования, Бюро омбудсмена, Южноземгальский участок Управления Земгальского региона Государственной полиции (ГП), Муниципальная полиция Елгавского края, сиротский суд Елгавы, сиротский суд Елгавского края, Управление социальных дел Елгавы, Социальная служба Елгавского края, Профсоюз работников образования и науки Латвии и Юридический отдел Елгавского края. Проведено несколько межведомственных совещаний различных уровней.

"Сложность ситуации заключается и в том, что в её решении участвуют два самоуправления. Сейчас, учитывая обострение ситуации, вновь организуются встречи сотрудников ответственных учреждений обоих вовлечённых самоуправлений — Елгавского края и города Елгавы, пытаясь добиться наилучшего возможного решения, которое удовлетворило бы все стороны", — утверждают в самоуправлении края.

В производстве сиротского суда края также находится административное дело, в рамках которого "проводятся необходимые действия для обеспечения интересов ребёнка".

В свою очередь Государственная полиция сообщила агентству LETA, что в связи с учеником начато несколько административных процессов, а также служебные проверки по фактам физического и эмоционального насилия. Четыре административных дела находятся на стадии рассмотрения в подкомиссии по делам детей Административного комитета Елгавы.

В полиции по этим делам более подробных комментариев не дают.

Также Административная комиссия самоуправления Елгавы сообщает, что согласно закону "О применении к детям принудительных мер воспитательного характера" дела о применении к детям таких мер рассматриваются на закрытых заседаниях административной комиссии, и информация о делах не подлежит разглашению.