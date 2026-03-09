Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НСЭСМИ заблокировал российскую платформу электронной коммерции Ozon.ru. Почему? 2 1395

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2026
LETA
Изображение к статье: НСЭСМИ заблокировал российскую платформу электронной коммерции Ozon.ru. Почему?

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение ограничить доступ в Латвии к российской платформе электронной коммерции "Ozon.ru" в Латвии, а также к ряду других доменов, которые, по мнению совета, распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку, сообщает официальное издание "Latvijas Vēstnesis".

"Ozon.ru - одна из крупнейших в России многоотраслевых площадок электронной торговли, предлагающая товары в различных категориях.

Помимо "Ozon.ru", НСЭСМИ принял решение ограничить доступ к сайтам booksite.ru, znanierussia.ru, runi.ru, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.

Совет отмечает, что эти сайты, как правило, распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, оправдывают российскую военную агрессию, легитимизируют принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, а также мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат.

Что касается "Ozon.ru", то совет отмечает, что на этой платформе наряду с товарами повседневного спроса предлагается так называемая "патриотическая" литература, прославляющая и героизирующая войну России против Украины.

×
Читайте нас также:
#безопасность #нсэсми
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
1
2
1
0
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео