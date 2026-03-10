Избыток жидкости может создавать дополнительную нагрузку на организм и ухудшать течение хронических болезней.

Многие привыкли ориентироваться на правило "8 стаканов воды в день", однако универсальной нормы не существует. Потребность организма в жидкости зависит от веса, уровня физической активности, климата и даже возраста. Об этом рассказала РБК-Украина врач-кардиолог Елена Соломко, передает издание AOinform.

Безопасно ли чрезмерное потребление воды

По словам специалистки, в жару или во время интенсивных тренировок потребность в воде резко возрастает. В то же время после 50 лет механизм жажды постепенно притупляется, поэтому люди могут не замечать обезвоживания.

Именно поэтому старший возраст считается фактором риска дегидратации — состояния, которое способно негативно влиять на сердце, давление и общее самочувствие.

Однако и чрезмерное потребление воды не является безопасным. Людям с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, а также тем, кто принимает определенные лекарства, в частности противовоспалительные препарат, стоит быть осторожными.

Избыток жидкости может создавать дополнительную нагрузку на организм и ухудшать течение хронических болезней.

Кардиолог отмечает, что обычная вода остается лучшим способом поддерживать баланс без лишних калорий и кофеина. Однако не все знают, что примерно 20% жидкости мы получаем из пищи — супов, овощей и фруктов. Остальное могут обеспечивать различные напитки. Чай, кофе или соки входят в общий водный баланс, если не превышать норму сахара.

Зимой многие люди пьют меньше, и это нормально: организм естественно пытается сохранять тепло. Если же вода "не заходит", врач советует не заставлять себя, а искать альтернативы.

Как поддерживать водный баланс в холодное время года:

выбирайте теплую воду или травяные чаи, добавляйте лимон или имбирь;

чаще ешьте первые блюда и сочные овощи;

контролируйте цвет мочи — светло-соломенный оттенок свидетельствует о достаточной гидратации, темный сигнализирует о недостатке жидкости;

создавайте простые привычки, например стакан воды сразу после пробуждения поможет организму мягко "запуститься".

Главный совет от врача — не пытаться во что бы то ни стало выпить условные два литра. Гораздо важнее прислушиваться к собственному организму, ориентироваться на ощущение жажды и общее состояние.