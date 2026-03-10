Рост цен на топливо признан неприемлемым — торговцев вызовут на ковёр

Дата публикации: 10.03.2026
LETA
Политики намерены потребовать у торговцев топливом разъяснений по поводу резкого роста цен на автозаправочных станциях, а также обещают искать решения этой проблемы. Об этом политики заявили в понедельник после заседания коалиционных партий.

Как указала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), правительство готово действовать, если цены на нефть продолжат стремительно расти.

Премьер сообщила, что министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) уже встречались с представителями топливной отрасли и готовы обсуждать решения, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис заявил, что происходящее сейчас на автозаправочных станциях абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе он планирует вызвать на встречу торговцев топливом, чтобы они разъяснили, почему цены растут так стремительно.

Министр напомнил, что соответствующие учреждения, которые следят за соблюдением норм конкуренции, наблюдают за ситуацией, и торговцам топливом придется объяснить, почему произошел скачок цен. Также планируется обсудить возможные решения, чтобы уменьшить его влияние на народное хозяйство.

Отвечая на вопрос агентства ЛЕТА, может ли Латвия последовать примеру Хорватии и ввести потолок цен на бензин и дизельное топливо, Валайнис сказал, что это фискальный инструмент, у которого есть своя цена. В Латвии такое решение стоило бы несколько десятков миллионов евро в месяц.

Как сообщалось, в понедельник продолжался рост цен на нефть, и они уже достигли самого высокого уровня с 2022 года, при этом резко дорожает также газ.

Цена нефти марки "Brent" в понедельник выросла на 15% до 103,54 доллара США за баррель, цена нефти WTI - на 15% до 107,35 доллара за баррель.

Экономисты предупреждают, что потребители и предприятия во всем мире в течение нескольких недель или даже месяцев могут сталкиваться с ростом цен на топливо, даже если ситуация на Ближнем Востоке быстро разрешится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро восстановить работу с учетом поврежденных заводов, нарушенной логистики и повышенных рисков транспортировки товаров.

Автор - Юлия Баранская
