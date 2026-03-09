В последнее время отмечена тревожная тенденция: жители Латвии, находясь, например, в Египте и Турции, покупают безрецептурные успокоительные препараты, чаще всего Sleepez, и привозят их с собой.

Хотя в других странах этот препарат продаётся без рецепта и его можно легально приобрести в аптеках и других торговых точках, входящее в его состав вещество eszopiclone в Латвии включено в список запрещённых веществ. Оно относится к опасным психотропным веществам.

В связи с началом школьных каникул и увеличением потока путешественников Налогово таможенная полиция Латвии призывает ни в коем случае не ввозить в Латвию приобретённые за рубежом снотворные препараты Sleepez или любые другие лекарства, состав которых вам неизвестен.

Если же вы планируете привезти лекарства, купленные за границей, или взять их с собой при выезде из Латвии, сначала следует проверить список запрещённых веществ и убедиться, разрешён ли ввоз таких медикаментов в страну или на территорию Европейского союза. При необходимости также нужно иметь рецепт, выписанный врачом.

В Налогово-таможенной полиции подчёркивают, что перевозка этого препарата через государственную границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением. За это предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на несколько лет — независимо от количества лекарства или способа его перевозки.