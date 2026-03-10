Мы много писали о проблемах жильцов денационализированных домов. Историческая справедливость в отношении людей, чьи предки пострадали в результате национализации, вылилась в вопиющую несправедливость в отношении других, ни в чем не виноватых людей.

Однако со временем жалоб стало меньше, появились специальные программы помощи, и появилась надежда, что проблема «жилищно репрессированных» больше не актуальна.

Но недавно на нашу «Горячую линию» позвонил читатель Марк Б. И рассказал историю своего более чем 30-летнего «хождения по мукам». К сожалению, его далеко не единичный. Несправедливость по отношению к жильцам денационализированных домов, растянувшаяся на десятилетия, все еще продолжается.

Два регистра и бесконечные очереди

Свою нынешнюю квартиру я получил в начале 90-х на законных основаниях. В 1993 году наш дом был денационализирован. Мы заключили с домовладельцем вполне приемлемый договор. Потом он этот дом продал, и началась чехарда: дом неоднократно перепродавался, и при смене домовладельцев мне несколько раз приходилось подтверждать в гражданских судах, что я занимаю свою квартиру законно. Оплату я вносил регулярно и своевременно, в соответствии с договором; никаких претензий от домовладельцев на этот счет я не имел.

В 1997 году, в рамках Правил Рижской думы «О помощи государства и самоуправления в решении жилищного вопроса» я как «дореформенный арендатор» был поставлен на очередь в 12-й регистр; цель — «улучшение жилищных условий», поскольку износ здания, в котором я проживал, составлял 75%. Номер моей очереди зашкаливал за 4 тысячи.

Немного времени спустя появилась другая возможность: получить от самоуправления пособие по добровольному освобождению жилья. Я был готов и на это, для чего дополнительно зарегистрировался на общей очереди в 4-й Регистр. Снова потянулись месяцы ожидания, регулярное подтверждение статуса, «разборки» с очередными домовладельцами, обращение в Арендную управу на ухудшение условий жизни, поскольку в сохранность дома ничего не вкладывалось и он продолжал ветшать…

Когда цель — не помочь

В 2021 году государство выделило самоуправлению средства на пособия, которые были заморожены с кризисного 2009 года. Размер пособия изменен не был, хотя цены на недвижимость выросли в 2-3 раза. Процедура получения пособия была достаточно сложной и очень затратной по времени. Пособие выплачивалось только после того, как у нотариуса будет оформлен договор с продавцом о купли-продажи недвижимости, но сначала нужно было собрать и подать на рассмотрении муниципальной комиссии все необходимые документы, актуальные именно на момент подачи.

В моем случае все это пришлось на период пандемии COVID-19; записи в социальную службу на очную консультацию и оформление всех требуемых для получения социального статуса документов стало поистине кошмаром; люди толпились в социальных службах за получением/продлением справки о статусе, собирали необходимые документы в бумажном формате (и это в век интернета и цифровизации государственных и муниципальных служб!), из-за ажиотажа, волнения и спешки допускались ошибки… На просьбы о юридической помощи мне отвечали "нет юристов", "COVID не позволяет вести приём и давать консультацию" и т. д.

Нелегко было найти и продавца: кто-то хотел либо прямого оформления сделки (без посредника в лице самоуправления), кто-то — нередко - частичной оплаты наличными… Все это создавало дополнительные препятствия, тем более, что сумма пособия была, прямо скажем, незначительная. Иногда казалось, что такие условия созданы для того, чтобы отсеять энное количество претендентов на пособие по освобождению жилья!

Ну и куда идти

Окончилась моя «одиссея» с получением справок, подачей заявлений, сбором документов тем, что у меня наступил пенсионный возраст. Под предлогом, что я больше не соответствую предыдущему статусу, меня исключили из очереди, хотя на тот момент я даже не подал заявление в VSAA и не открыл счет в банке. Я попытался оспорить это решение, но Административный суд признал правоту чиновников РД.

Итог: я продолжаю жить в доме, доведенном практически до аварийного состояния. Без газа, без воды, без электричества (его отключили месяц назад - при том, что я добросовестно за него платил и долгов не имел). Время от времени в мою квартиру пытаются вломиться какие-то личности; утверждают, что имеют полномочия от домовладельца (не предъявляя никаких подтверждающих документов), угрожают и требуют, чтобы я убирался на все четыре стороны… Но куда мне идти?!

Наталия Елкина, сопредседатель Латвийской ассоциации жильцов денационализированных и муниципальных домов и собственников квартир:

Случай не единичный

– К сожалению, проблема жильцов денационализированных домов до сих пор если и решалась, то только для крайне ограниченного круга людей. Главным критерием в определении, кто имеет право на помощь самоуправления в решении жилищного вопроса, является уровень доходов конкретного соискателя помощи: право на помощь имеют люди лишь с очень низкими доходами. Что немаловажно - сами критерии являются фиксированными, если и менялись, то вне зависимости от других изменений, происходящих в обществе. И если у очередника — например, в результате индексации пенсии, — хотя бы незначительно, порой даже на несколько евро, повышался уровень доходов, человек автоматически терял право на помощь самоуправления в решении жилищного вопроса. Его просто вычеркивали из очереди!

Понятно, что несколько добавленных в результате индексации евро не могут решить жилищную проблему жильца хозяйского дома, — но в то же время это дает столичному самоуправлению формальное право самоустраниться от предоставления помощи этим людям. Сколько таких «внезапно разбогатевших» пострадало таким образом, мы не знаем, эти данные никто нам не предоставляет. Но то, что случай читателя не единичный — факт: к нам в Комитет по правам человека обращались и другие рижане с той же проблемой.

Столичные власти — против

Поражает и другое. В 2021 году были приняты поправки к Закону о помощи в решении жилищных вопросов», касающиеся именно жильцов денационализированных домов (21.12.2021. Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"). Согласно статье (11) «Целевое пособие самоуправлениям предоставляется в размере 100% от фактических расходов соответствующего самоуправления для обеспечения расходов на пособие по освобождению жилых помещений, если пособие по освобождению жилья выплачивается лицам, указанным в пункте 1. статьи 26.1 настоящего Закона» (перевод ред. - М.Б.).

«Лицами» же этими были люди (цитата) «которые проживали в денационализированном или возвращенном жилье и арендовали квартиру до восстановления имущественных прав, и были выселены из этих жилых помещений в связи с запретом на эксплуатацию жилого дома или эвакуированы из жилого дома в связи с его опасностью, если эти лица были зарегистрированы для получения помощи в решении вопросов, связанных с квартирой, на момент запрета на эксплуатацию дома или эвакуации и не получили эту помощь».

Но когда Рижская дума на основании этого Закона принимала свои Обязательные правила, этот пункт туда не вошел. Почему — неизвестно. Но факт остается фактом: рижане - жильцы хозяйских домов, которые в чрезвычайных ситуациях могли бы рассчитывать хотя бы на какую-то компенсацию от государства, в результате этого решения столичных депутатов такой возможности лишились.

Что вызывает по меньшей мере недоумение, поскольку выплата пособий никак не затрагивала бы бюджет Риги. Включи Рижская дума в свои Правила пункт, в свете которого жилец денационализированного аварийного дома мог бы получить компенсацию (гарантированную государством!), проблема этого конкретного человека могла хоть бы как-то решиться. Но между ним и помощью государства встали столичные власти.