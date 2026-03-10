С начала 2025-го наша Латвия приобретает лекарства в аптеках, приплачивая за каждый рецепт. Пациент вносит 0,75 евро за «услугу фармацевта» – а Национальная служба здоровья добавляет, соответственно, 0,75 евро в крупных городах и 1,75 евро в малонаселенных местах. Освобождены от доплат: несовершеннолетние, малообеспеченные и соискатели убежища.

3635 лекарств с декларированной ценой

Объем реализации в целом чуть упал: в прошлом году в Латвии было продано 30,23 миллиона упаковок рецептурных лекарств (в 2024 – 31,16 миллионов). Вряд ли жители Латвии стали меньше болеть. Скорей снизилось их общее число, а вместе с ним и количество нездоровых граждан и неграждан.

Главным эффектом реформы, введенной министром здоровья Хосамом Абу Мери («Новое Единство»), стало фактическое регулирование цен на медикаменты, что, в общем-то, беспрецедентно для государства со свободной рыночной экономикой. Но, тем не менее, медицинское ведомство рапортует:

уменьшены различия наценок и цен рецептурных лекарств между Балтийскими государствами;

применяется единый механизм ценообразования компенсируемым и некомпенсируемым медикаментам;

введена фиксированная наценка упаковки лекарства;

затраты на приобретение дорогих лекарств уменьшились на 15-20%;

уменьшено разделение наценок между оптовиком и аптекой в пользу аптеки;

введен принцип ценообразования услуги фармацевтического ухода;

улучшена доступность информации за выписку и применение лекарств;

обеспечена поддержка единственным аптекам в населенных пунктах;

компенсируемым рецептурным лекарствам увеличен объем компенсации с 50% до 75%.

В результате, в период с 31.12.2024 до 2.02.2026, у 3285 или 90% от всех рецептурных лекарств в стране цены понизились; у 344 медикаментов или 9,5% – повысились, и у 6 – остались неизменными. «Анализ как ценовых данных лекарств в различных сегментах, так общих затрат на приобретение одного пациента за случайно выбранную «корзину» лекарств, свидетельствует, что с изменением модели наценок на данный миг личные расходы жителей за приобретение рецептурных лекарств уменьшились».

Анализ TOP 200

Ведомство Хосама Абу Мери провело также исследование двухсот наиболее продаваемых медикаментов в стране. Выводы:

выраженных изменений цен не констатировано, в 2025-м удешевление коснулось большего набора лекарств, роста цен от производителя не отмечалось;

лекарства ценового диапазона 5-10 евро о основном стали дешевле, в среднем на 0,92 евро;

лекарства ценой в 10-25 евро подешевели на 3,27 евро;

лекарства стоимостью более 25 евро подешевели на 12,61 евро;

в среднем цена упаковки медикаментов в 2025 году, по сравнению с предыдущим годом, стала дешевле на 17%;

увеличилась цена на медикаменты, стоившие до 5,04 евро.

Наряду с этим, констатировало медико-фармакологическое начальство, для пациентов, коим прописаны 6 и более лекарств, общее понижение достигало даже 32%.

Оцифровка бумажных рецептов сделала фармацевтический товарооборот более прозрачным, уменьшила случаи некорректного назначения и применения лекарств. Реформа ценообразования не повлияла ни на доступность медикаментов в аптеках, ни на число собственно мест их реализации.

Главное – не заразиться инфляцией

Тем не менее, указывает Минздрав, рынок медикаментов испытывает общие нагрузки, в связи с экономической ситуацией в стране: «общая инфляция может воздействовать на реальную стоимость медикаментов». Поэтому новая модель постоянно будет улучшаться:

до 30 ноября 2026 года будет пересмотрена модель наценки оптовика, с уменьшением таковой для самых дешевых медикаментов (в категории до 5 евро) и увеличением наценки для самых дорогих (свыше 100 евро);

до 1 июля 2027 года будет пересмотрено применение доплаты за услугу фармацевта, с применением ее за КАЖДУЮ выдачу лекарств (в т.ч. и по ранее отоваренному рецепту), одновременно будет понижена разовая цена услуги;

каждые 3 года, или, в случае роста индекса цен свыше 10% за год, ежегодно, будет производиться анализ влияния инфляции на реальную стоимость наценок с предоставлением Кабинету Министров предложений о пересмотре наценок.

«Объем пациентских взносов за приобретение компенсируемых лекарств ежегодно имеет тенденцию увеличиваться, если только не будут проводиться существенные изменения в нормативные акты для уменьшения этих взносов», – значится далее в информационном сообщении Минздрава. Однако за первые 10 месяцев 2025 года удалось уменьшить затраты на компенсируемые медикаменты на 6% – т.е. с 12,61 миллиона евро до 11,85 миллионов евро.

Но одновременно, те же самые пациенты, покупая компенсируемые лекарства, внесли 4,04 миллиона евро за услуги фармацевтов. Поэтому общий эффект для данной категории все же составил 7% увеличения.

А еще был случай

Приводится рандомный случай пациента с кардиологическим диагнозом и 4 выписанными препаратами: в 2024 г. он приобретал самый дешевый Doxy-M-ratiofarm за 3,84 евро/упаковка, а в 2025 г. уже по 4,51 евро.

Зато самый дорогой в пакете Rosulip N 90 поменялся в цене с 31,35 до 27,89 евро. Учитывая, что покупалось по нескольку пачек каждого медикамента, общий пакет подешевел с 82,29 евро до 55,92 евро.