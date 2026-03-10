Калифорнийский епископ растратил деньги церкви на стриптизерш

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.03.2026
BB.LV
Святой отец.

Ради личных нужд Шалета пополнял кошелек за счет денег, предназначенных для оплаты аренды церковной недвижимости.

Католический епископ из Калифорнии Эмануэль Шалета попал под арест в международном аэропорту Сан-Диего при попытке выезда из страны, сообщает National Catholic Reporter. Священника обвиняют в растрате средств епархии на личные нужды. В частности, утверждается, что он регулярно посещал бордель в мексиканском городе Тихуана, расположенном на границе с США.

69-летний Шалета возглавлял в Сан-Диего епархию Святого Петра Халдейской католической церкви, подотчетную Ватикану. Расследование в его отношении началось после обращения представителя церкви в офис шерифа в августе 2025 года. Правоохранители тогда получили документы, указывающие на «нецелевое использование епархиальных средств и обвинения в ненадлежащем поведении» в адрес Шалеты.

Издание The Pillar опубликовало подробности расследования. Как выяснило католическое СМИ, епископ регулярно пересекал границу с Мексикой и посещал стрип-клуб Hong Kong Gentlemen’s Club в Тихуане, где побывал более десяти раз. Клуб в своей рекламе хвалится «сотнями международных красавиц» и фактически функционирует как бордель, отмечало издание.

По данным следствия, ради личных нужд Шалета пополнял кошелек за счет денег, предназначенных для оплаты аренды церковной недвижимости. Чтобы скрыть это, он, как утверждается, возмещал недостающие суммы за счет средств благотворительных фондов. По данным издания, неучтенными оказались более $427 тыс, однако реальная похищенная епископом сумма может достигать $1 млн.

Частный детектив, занимавшийся делом, зафиксировал, что Шалета пользовался транспортом, предназначенным «только для клиентов клуба». Ранее этот бордель уже привлекал внимание правоохранительных органов в связи с делами о торговле людьми. При этом никаких обвинений в причастности Шалеты к подобным преступлениям не выдвигалось.

Епископу после ареста в четверг предъявили восемь обвинений в растрате, восемь обвинений в отмывании денег и одно обвинение по статье о крупном финансовом преступлении.

В январе этого года Шалета подал прошение об отставке. Сейчас епископ содержится в Центральной тюрьме Сан-Диего с возможностью освобождения под залог в размере $125 тыс.

