Устойчивых морозов и снега в ближайшие недели не ожидается, и декабрь этого года в Латвии станет одним из самых тёплых в истории наблюдений, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Средняя температура воздуха в месяце может достичь +3 градусов. Подобное тепло было также в декабре 2019 и 2015 годов, но рекорд принадлежит 2006 году, когда средняя температура месяца составила +4,3 градуса. Нормой считается средняя температура декабря за период 1991–2020 годов — минус 1,1 градуса.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя в Латвии ожидается на целых шесть градусов теплее нормы, также и на следующей неделе температура воздуха останется на несколько градусов выше обычного, а в конце декабря возможно похолодание.

В ближайшие дни небо будет покрыто облаками, временами пройдут дожди, ветер в основном будет умеренным юго-западного направления, на побережье порывистым, а температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.