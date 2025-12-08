Baltijas balss logotype
«Последствия могут быть катастрофическими!» У аэропорта дроны стали повседневным риском 5 2739

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Последствия могут быть катастрофическими!» У аэропорта дроны стали повседневным риском
ФОТО: LETA

За год вблизи рижского аэропорта зафиксировано более 7500 полётов дронов, и большинство из них происходило без согласования, рассказал в интервью передаче «900 секунд» (TV3) директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов, сообщает ЛЕТА.

«Около 40% были согласованы, но 60% — нет. Часть делает это по незнанию, другая часть — осознанно», — добавил Городцов.

Он подчеркнул, что некоторые люди нарушают правила из-за незнания, но есть и такие, кто действует преднамеренно. Тем не менее, в основном цель — не нарушить работу аэропорта: люди используют дроны для съёмки, фотографирования, хобби или мероприятий.

Однако были и исключения. Ссылаясь на инцидент 13 января, когда в окрестностях аэропорта были замечены дроны, Городцов предположил, что это, возможно, было особенно организованное действие. В остальных случаях злой умысел не был зафиксирован.

Многие владельцы дронов считают, что летают там, где никому не мешают, например, вдали от домов или населённых пунктов. Однако они часто забывают, что в радиусе пяти километров от аэропорта поднимать дроны запрещено. Если дрон замечен, на место прибывает полиция, и владельцу назначается штраф.

Как сообщалось ранее, планируются поправки, которые увеличат штрафы за запуск дронов вблизи аэропорта: для частных лиц от 500 до 1000 евро, для юридических — от 1500 до 2500 евро.

Городцов также объяснил, почему эти ограничения так важны. Аккумулятор дрона — тяжёлый и твёрдый предмет. Попав в реактивный двигатель или в переднюю часть самолёта, он может создать крайне опасную ситуацию. Даже относительно небольшой дрон способен нанести гораздо больший ущерб, чем птица.

«Самолёты в настоящее время не сертифицированы на столкновение с дроном, и это может иметь катастрофические последствия. На столкновение с птицей самолёты сертифицированы, но не с такими твёрдыми объектами», — подчеркнул Городцов, призвав владельцев дронов быть ответственными и соблюдать правила полётов.

TV3

#аэропорт #авиация #штрафы #безопасность #технологии #правила #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • bt
    bory tschist
    9-го декабря

    to Vards Uzvards: так, он бы давно уже изучил, если бы в его бестолковый башке были правильные и "способные" извилины

    0
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го декабря

    Забор постройте

    12
    2
  • Д
    Добрый
    Soglasen Klassnij
    8-го декабря

    А что решётка на окнах и металлическая дверь тебя не остановят?

    0
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го декабря

    Может быть правильнее - Городцовс? Редакция - хватит коверкать фамилии!

    20
    9
  • VU
    Vards Uzvards
    Mr.FGJCNJK
    8-го декабря

    Неправильно. Изучай правила русского языка, а потом других поучай.

    9
    9
Читать все комментарии

Видео