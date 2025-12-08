Baltijas balss logotype
Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год 0 133

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год
ФОТО: Unsplash

Профессор Андреева: новогодние блестки грозят многим отеком слизистых.

Новогодние блестки и аэрозольный снег могут быть опасны для аллергиков, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Андреева.

Врач отметила, что частицы таких спреев долго остаются в воздухе, а затем они оседают на мебели и одежде. Их вдыхание может вызвать кашель, жжение в горле, головные боли, а также обострение хронических заболеваний дыхательной системы, добавила она.

Говоря об опасности блесток, Андреева объяснила что они представляют собой микрочастицы, которые легко попадают на кожу, в глаза и дыхательные пути. Это может привести к отеку слизистых, заложенности носа, а также к аллергическим реакциям.

#медицина #новый год #аллергия #здоровье
